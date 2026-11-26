El 26 de noviembre de 2025, un devastador incendio arrasó el complejo residencial público Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong. Según el informe de la investigación oficial, la tragedia se originó tras arrojar una colilla mal apagada al exterior de los edificios. En ese momento, el Wang Fuk Court estaba cubierto de andamios y lonas por obras de restauración, materiales altamente inflamables que prendieron al entrar en contacto con la brasa del cigarro. Los investigadores señalaron múltiples factores humanos y negligencias que facilitaron la propagación del fuego, reavivando el debate sobre los estándares de seguridad en la región autónoma.

En total, 168 personas murieron a causa de las llamas y 4.000 residentes perdieron su hogar. La policía local detuvo a 22 personas relacionadas con el suceso, de las cuales 16 fueron acusadas de homicidio.

Un 26 de noviembre, pero de 2003, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo, el fin de la aeronave más rápida creada por el hombre. El cese de operaciones se debió a distintas causas que llevarían a Air France y British Airway a tomar la decisión final. La primera, el accidente del 25 de julio del 2000 en París, en el que murieron los 113 tripulantes, acabó con la confianza de los clientes en el avión. Paralelamente, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se produjo una caída drástica en los vuelos trasatlánticos. Por último, el coste de los vuelos y el mantenimiento hacían insostenible el modelo de negocio, las ganancias eran prácticamente nulas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de noviembre?

1865.- Se publica 'Alicia en el país de las maravillas', del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, conocido por el seudónimo de Lewis Carroll.

1942.- Se estrena en Estados Unidos la película 'Casablanca', protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

1965.- Se realiza el primer trasplante de riñón en España, en el Hospital Clínic de Barcelona, a cargo de los doctores Josep María Gil-Vernet, Antoni Caralps y Jordi Vives.

1987.- España firma el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

1991.- El cantante estadounidense Michael Jackson publica el álbum 'Dangerous'.

2003.- El Concorde realiza su último vuelo, desde el aeropuerto londinense de Heathrow hasta Bristol (Inglaterra), antes de convertirse en una pieza de museo.

2009.- Doce diarios catalanes publican un editorial conjunto en defensa del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

2011.- El robot Curiosity, de la NASA, inicia su viaje hacia Marte para investigar si el planeta pudo albergar vida.

2017.- Nepal celebra sus primeras elecciones generales en 18 años.

2021.- La OMS denomina ómicron a una nueva variante del coronavirus y la clasifica como variante preocupante.

2024.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, presenta un nuevo Gobierno autonómico para afrontar la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre.

¿Quién nació el 26 de noviembre?

1810.- William Amstrong, ingeniero británico.

1918.- Patricio Aylwin, expresidente de Chile.

1931.- Adolfo Pérez Esquivel, artista y activista argentino.

1939.- Tina Turner, cantante estadounidense.

1940.- Gianni de Michelis, político italiano.

1963.- Lydia Bosch, actriz española.

1976.- Jesús Carballo Martínez, gimnasta español.

¿Quién murió el 26 de noviembre?

1504.- Isabel I "la Católica", reina española.

1855.- Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco.

1969.- La Niña de los Peines, cantaora flamenca española

1981.- Regino Sainz de la Maza, guitarrista español.

1985.- Pablo Serrano, escultor español.

2018.- Bernardo Bertolucci, cineasta italiano.

2022.- Fernando Gomes, futbolista portugués.

¿Qué se celebra el 26 de noviembre?

Hoy, 26 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior.

Horóscopo del 26 de noviembre

Los nacidos el 26 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 26 de noviembre

Hoy, 26 de noviembre, se celebra san Leonardo de Puerto Mauricio.