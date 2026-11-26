La llegada de cayucos al Hierro no cesa y la capacidad de los servicios públicos de la isla están desbordados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido la ayuda de la UME y una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin conocerse todavía el número concreto, Defensa ha confirmado que está preparando el envío de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, que previsiblemente llegarán en las próximas horas. El Hierro ha declarado una emergencia de nivel 2 por una "situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro".

El presidente canario ha dado este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Lucía Romero, Portavoz de Cruz Roja que confirma esa necesidad de reforzar esfuerzos. "Se ha comunicado que se van a aportar refuerzos a la isla. Lo importante es que siguen llegando personas todos los días en embarcaciones precarias y se tienen que tomar medidas. Nosotros también hemos reforzado equipos para poder hacer frente a estas llegadas".

Clavijo ha reconocido que "a todas luces, es insostenible, y desde luego está del todo menos bajo control".