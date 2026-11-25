Madrid, Barcelona, Coruña, Sevilla, Valencia... más de una decena de ciudades se han teñido durante toda la tarde de morado con miles de personas procesionando en varias marchas para revindicar los derechos de las mujeres. Las movilizaciones han empezado a partir de las seis de la tarde y se prevé que se extiendan hasta la noche. Entre las movilizaciones más multitudinarias la de Valencia, Barcelona, Sevilla o Madrid. Precisamente en la movilización de Madrid hemos podido ver a varios representantes del Gobierno como por ejemplo el ministro Óscar López, la ministra para la transición ecológica Sara Aagesen o incluso la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En esa misma manifestación han participado también varios representantes de la oposición, concretamente del Partido Popular. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha pedido no criminalizar a todos los hombres.

Dos movilizaciones diferentes en Madrid

A otra manifestación independiente, convocada también en la capital, hemos visto asistir a Ada Colau, la candidata de Frente Amplio y a Irene Montero, candidata por Podemos. Ambas han querido dedicar unas palabras antes de iniciar la marcha. La candidata de Frente amplio a apelado al voto de la mujer animándolas a votar en masa el próximo 29 de noviembre. “Estoy convencida de que las mujeres vamos a ir en masa el 29 de noviembre a votar y vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio. No lo vamos a permitir, no en nuestro nombre, no vamos a retroceder ni en uno solo de nuestros derechos y libertades y vamos a seguir avanzando hasta acabar con la violencia machista”, ha insistido Colau.

Por su parte, Irene Montero ha hecho otro llamamiento a las urnas “A llenar las urnas, las calles de feminismo y a volver a ponernos en el centro del debate público y de la conversación para avanzar en derechos”.

Otras ciudades

En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado que hay que “hacer frente a la barbarie”. “Es un terrorismo hacia las mujeres, tenemos que frenarlo y estar unidas y unidos en este momento”, ha defendido la ministra, que durante toda su declaración se ha mostrado crítica con el lo que ha denominado “negacionismo que mata y está en las instituciones”. También al igual que Ada Colau, ha hecho referencia a las elecciones del domingo. La ministra confía en que haya “muchos votos socialistas para seguir avanzando”.

También miles de personas han marchado por el centro de Barcelona, convocadas por la asociación Novembre Feminista. Esta manifestación ha reunido a sindicatos, partidos políticos y colectivos. Entre ellos participan CCOO y CGT, Podem y PSC. La concentración ha contado además con varias batucadas y actuaciones en defensa de la mujer. Otras ciudades con manifestaciones multitudinarias han sido Toledo, Coruña o Zaragoza.