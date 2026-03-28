Detenidas tres personas que se hacían pasar por repartidores para asaltar viviendas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en el marco de la operación 'Rhaven-ligatum'. Los detenidos actuaban en viviendas de Granada, Almería y Toledo. Se vestían de repartidores de paquetería y, una vez dentro del domicilio, utilizaban armas de fuego y mostraban una agresividad elevada hacia las víctimas. Llegaban incluso a amordazarlas. Los autores han sido arrestados dos en Madrid y el tercero en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). Dos de ellos han ingresado en prisión provisional.

Robo con violencia

Tras detectarse varios robos con violencia con el mismo patrón, se abrió una investigación. Los criminales vestían con chalecos reflectantes como parte de su uniforme de paquetería y, mediante el uso de la fuerza, accedían al interior de la vivienda. Una vez dentro, actuaban de forma ordenada y organizada, donde se dividían entre intimidar a las personas con armas de fuego y amordazarlas, y sustraer dinero, joyas y efectos de valor.

Para cometer los robos, el grupo utilizaba vehículos sustraídos o con matrículas falsas, además de medidas de seguridad para eludir a la policía. Residían en un bloque de oficinas no catalogado como vivienda para evitar su localización y control.

La investigación determinó que se trataba de un grupo criminal asentado principalmente en las provincias de Almería y Madrid. A los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurtos y falsificación de placas de matrículas, robo o hurto de vehículos y otros delitos conexos.

Las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia, Sección Civil e Instrucción, Plaza Nº4 de Vera (Almería) y Plaza Nº1 de Torrijos (Toledo), continuando la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Robo del cobre

En Ponferrada, otro grupo criminal organizado fue desarticulado por la Policía Nacional. Este era especializado en el robo de cobre y 10 personas fueron detenidas como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, daños y hurto. La operación fue desarrollada de forma coordinada por las comisarías de Ponferrada, León y Valladolid-Delicias.

La operación se llevó a cabo por la Policía Municipal de Ponferrada tras recibir un aviso de un operario de telecomunicaciones. Este detectó varios individuos manipulando una arqueta en la calle Río Selmo. Los sospechosos simulaban una intervención legal, utilizando conos de señalización, ropa de trabajo y herramientas especializadas.

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