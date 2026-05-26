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Efemérides de hoy 26 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 26 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 26 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Ratko Madlic

Efemérides de hoy 26 de mayo de 2026: Detención de Ratko Madlic | Antena 3 Noticias

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El 26 de mayo de 2011, detienen en Serbia a Ratko Mladic, exgeneral serbobosnio y uno de los hombres más buscados por la Justicia internacional tras las guerras de los Balcanes de los años noventa. La captura puso fin a más de quince años de huidas y escondites y supuso un paso decisivo para aclarar responsabilidades sobre el genocidio de Srebrenica, donde en julio de 1995 fueron asesinados más de 8.000 musulmanes bosnios tras la toma del enclave por fuerzas serbobosnias.

La detención de Mladic abrió la vía a su traslado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que lo acusaba de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El arresto tuvo un fuerte impacto político y simbólico: para las víctimas, significó un avance en la reparación de una de las mayores matanzas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial; para Serbia, marcó un gesto clave de cooperación internacional y un intento de cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.

Un 26 de mayo, pero de 1831, Mariana Pineda es ejecutada en Granada a los 25 años tras negarse a delatar a sus compañeros liberales que conspiraban contra el régimen de Fernando VII. En plena represión absolutista de la Década Ominosa es acusada de colaborar con el movimiento constitucionalista y de servir de enlace a redes clandestinas, asumiendo en solitario la responsabilidad de sus actos durante el juicio y rechazando cualquier posibilidad de clemencia a cambio de confesiones. Su muerte convirtió a Mariana Pineda en un símbolo de resistencia frente al absolutismo y en una figura emblemática de la lucha por las libertades políticas en la España del siglo XIX.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de mayo?

1896.- Coronación de Nicolás II, último zar de Rusia.

1896.- Nace el índice Dow Jones Industrial, el más tradicional de Wall Street y referencia del resto de bolsas mundiales.

1953.- El canciller Konrad Adenauer integra a la RFA en la Comunidad Europea de Defensa.

1969.- Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscriben el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, para el desarrollo integral, equilibrado y autónomo de estos países.

1972.- EEUU y la URSS firman en Moscú los Acuerdos SALT I, que limitan la construcción de misiles balísticos y antibalísticos.

1979.- Mueren 9 personas y otras 61 resultan heridas al estallar una bomba del GRAPO en la cafetería ‘California’ de Madrid.

1999.- La alpinista gallega Chus Lago se convierte en la primera española en coronar el Everest sin ayuda de bombonas de oxígeno.

2003.- Accidente Yak-42. Fallecen 62 militares españoles al estrellarse en Turquía el avión Yakolev-42 ucraniano en el regresaban a España después de una misión en Afganistán, junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, en lo que fue la mayor tragedia de las fuerzas armadas españolas.

2018.- El 66% de los irlandeses vota a favor de reformar la Constitución para permitir el aborto.

2021.- Amazon compra los estudios cinematográficos Metro Goldwyn Mayer (MGM) por 8.450 millones de dólares.

¿Quién nació el 26 de mayo?

1822.- Edmond de Goncourt, escritor francés.

1877.- Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa estadounidense.

1883.- Mamie Smith, considerada la ‘primera dama del blues’, estadounidense.

1907.- John Wayne, actor estadounidense.

1912.- Janos Kadar, político húngaro.

1926.- Miles Davis, músico y trompetista estadounidense.

1968.- Fernando León de Aranoa, director de cine, español.

¿Quién murió el 26 de mayo?

1976.- Martín Heidegger, filósofo alemán.

2015.- Vicente Aranda, directo de cine, español.

2016.- Arturo Pomar, ajedrecista español.

2017.- Laura Biagiotti, diseñadora italiana.

2018.- Alan Bean, astronauta estadounidense y cuarto hombre en pisar la Luna.

2020- Miguel Artola, historiador y académico español.

2022.- Andy Fletcher, músico británico y miembro fundador de la banda 'Depeche Mode'.

¿Qué se celebra el 26 de mayo?

Hoy, 26 de mayo, se celebra el Día Mundial de Drácula.

Horóscopo del 26 de mayo

Los nacidos el 26 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 26 de mayo

Hoy, 26 de mayo, se celebran los santos Felipe de Neri, Eleuterio, Paulino y Prisco.

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