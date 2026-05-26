Noticias de hoy, martes 26 de mayo de 2026

Por ahora el dato más comentado del caso Zapatero está siendo las joyas que localizaron en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las joyas encontradas en la caja fuerte

Más de 100 joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. La policía las encontró en el registro de hace unos días. La secretaría de Zapatero dijo que eran herencia de la mujer del expresidente y regalos de algunos viajes.

Felipe González pide un adelanto electoral

Felipe González pide que se adelanten las elecciones generales por primera vez. Sánchez no valora en público la situación y dice estar "tranquilo". Insiste en agotar la legislatura aunque PNV y Coalición Canaria ya han elevado el tono.

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para la IA

El sumario del caso Zapatero centrará las preguntas de la prensa tras el consejo de ministros que hoy presidirá Carlos Cuerpo, porque Pedro Sánchez viaja a Italia. En su agenda, un discurso en la sede de la FAO, la organización mundial de alimentos, en Roma. Mañana se reunirá con el Papa León XIV solo unos días antes de la visita del Pontífice a España.

Nuevo ataque de EE.UU.

Nuevo ataque de EE.UU. Bombardea embarcaciones que pretendían colocar minas y plataformas de lanzamiento de misiles en el estrecho de Ormuz. Califican los ataques de "acciones defensivas" para proteger a las tropas. Todo se produce mientras continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.

Hantavirus y ébola

Más de dos semanas después de ser ingresados ​​los pasajeros del Hondius, segundo positivo en el Gómez Ulla por Hantavirus. De momento, el paciente no tiene síntomas. Ha sido trasladado a la Unidad de aislamiento de alto nivel. Mientras tanto, el Ébola no para de avanzar en el Congo. Hay 220 muertes confirmadas y casi mil casos sospechosos.

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