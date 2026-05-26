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Noticias de hoy, martes 26 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 26 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 26 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Por ahora el dato más comentado del caso Zapatero está siendo las joyas que localizaron en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las joyas encontradas en la caja fuerte

Más de 100 joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. La policía las encontró en el registro de hace unos días. La secretaría de Zapatero dijo que eran herencia de la mujer del expresidente y regalos de algunos viajes.

Felipe González pide un adelanto electoral

Felipe González pide que se adelanten las elecciones generales por primera vez. Sánchez no valora en público la situación y dice estar "tranquilo". Insiste en agotar la legislatura aunque PNV y Coalición Canaria ya han elevado el tono.

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para la IA

El sumario del caso Zapatero centrará las preguntas de la prensa tras el consejo de ministros que hoy presidirá Carlos Cuerpo, porque Pedro Sánchez viaja a Italia. En su agenda, un discurso en la sede de la FAO, la organización mundial de alimentos, en Roma. Mañana se reunirá con el Papa León XIV solo unos días antes de la visita del Pontífice a España.

Nuevo ataque de EE.UU.

Nuevo ataque de EE.UU. Bombardea embarcaciones que pretendían colocar minas y plataformas de lanzamiento de misiles en el estrecho de Ormuz. Califican los ataques de "acciones defensivas" para proteger a las tropas. Todo se produce mientras continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.

Hantavirus y ébola

Más de dos semanas después de ser ingresados ​​los pasajeros del Hondius, segundo positivo en el Gómez Ulla por Hantavirus. De momento, el paciente no tiene síntomas. Ha sido trasladado a la Unidad de aislamiento de alto nivel. Mientras tanto, el Ébola no para de avanzar en el Congo. Hay 220 muertes confirmadas y casi mil casos sospechosos.

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El incendio de Doñana continúa activo pero confinado y bajo sospecha de intencionalidad

Junta desvincula los incendios en Almonte de la romería de El Rocío y aprecia "posible intencionalidad"

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Noticias de hoy, martes 26 de mayo de 2026

Vivienda de los asesinos de Francisca Cadenas, Hornachos.

Dos años infiltrados en Hornachos y la contratación de un presunto asesino, así actuó la UCO en el crimen de Francisca Cadenas

Ratko Madlic

Efemérides de hoy 26 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 26 de mayo?

Fachada del Hospital Gómez Ulla
HANTAVIRUS

Confirman un nuevo positivo por hantavirus entre los aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

Preparativos visita Papa
Visita Papa

Comprueba aquí los cortes de tráfico y las afectaciones con motivo de la "Visita del Papa León XIV a Madrid 2026"

El menor de 12 años desaparecido en Aranjuez
SOS DESAPARECIDOS

Buscan a un menor de 12 años desaparecido hace casi una semana en Aranjuez

El menor fue visto por última vez el pasado 19 de mayo en la localidad madrileña. SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para encontrarlo

Agentes de la Policía Nacional en Valencia
SUCESOS

Detenida por matar a una familiar de unos 70 años en un domicilio de Palma

Ha sido un familiar tanto de la víctima como de la sospechosa quien ha dado la voz de alarma a las fuerzas de seguridad.

Palacio de Justicia de Sevilla

Una enfermera de Sevilla, a juicio por consultar 80 veces el historial médico de la expareja de su marido

Manifestaciones profesores Valencia

Tres semanas de huelga indefinida de los profesores en Valencia: “Queremos obtener mejoras para trabajar en condiciones”

Entradas gratis para los que tengan nombres canarios

Un parque acuático de Tenerife ofrece entradas gratis para los que tengan nombres canarios

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