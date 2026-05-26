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Ndaba Mandela y Sonia Díez convierten Madrid en epicentro del debate internacional sobre el futuro de la educación

El nieto de Nelson Mandela se suma como firmante número 10.000 de la Alianza para el Futuro de la Educación impulsada por EducAcción en un encuentro celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Un niño en la escuela

Un niño en la escuelaFreepik

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Beatriz García
Publicado:

Madrid acogió este lunes un encuentro internacional centrado en uno de los grandes desafíos estratégicos de nuestro tiempo: cómo transformar la educación para responder a un mundo marcado por la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica, la crisis emocional de los jóvenes y los profundos cambios sociales y laborales. La jornada reunió en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid a Ndaba Mandela, presidente del Mandela Institute for Humanity y nieto de Nelson Mandela; a Sonia Díez, presidenta de la Fundación EducAcción; y al secretario de Estado de Educación.

La visita de Ndaba Mandela tuvo además un fuerte componente simbólico. El activista sudafricano viajó expresamente a España para convertirse en el firmante número 10.000 de la Alianza para el Futuro de la Educación, una iniciativa impulsada por EducAcción que busca movilizar a ciudadanos, expertos, instituciones y comunidad educativa en torno a la necesidad de repensar los sistemas educativos del siglo XXI.

Durante el acto, Sonia Díez defendió la necesidad de afrontar una transformación profunda de la educación ante un sistema que, según afirmó, acumula cada vez más exigencias sin haber renovado sus estructuras de fondo. "Nunca se le ha pedido tanto y nunca se le ha tratado con tanta ligereza", señaló. La presidenta de EducAcción alertó de las contradicciones que enfrentan hoy los jóvenes en el entorno digital y aseguró que la educación necesita una "reconversión sectorial" similar a las vividas por otros sectores productivos.

Díez, considerada una de las voces españolas más activas en el debate internacional sobre educación, inteligencia artificial y sostenibilidad, destacó también la dimensión económica y estratégica del reto educativo. Recordó que el sector representa alrededor del 6% del PIB mundial y subrayó la necesidad de que los estados lideren una apuesta global y coordinada para impulsar la transformación educativa.

Por su parte, Ndaba Mandela aportó la visión de un activista comprometido con la igualdad educativa y el desarrollo social en África. Recuperando una de las frases más conocidas de su abuelo, reivindicó que "la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo" y defendió que los desafíos educativos son globales: "Lo que es bueno para un niño en España debe ser bueno para un niño en África".

Mandela denunció además el desfase que aún arrastran muchos sistemas educativos africanos y reclamó una mayor participación de los jóvenes en el diseño de soluciones para los grandes problemas sociales. También advirtió sobre los riesgos de una inteligencia artificial sin límites éticos y apeló a la filosofía Ubuntu como base de una transformación educativa centrada en el bien común.

La firma número 10.000 de la Alianza para el Futuro de la Educación consolida la dimensión internacional de una iniciativa que aspira a situar la educación en el centro del debate sobre el futuro de las sociedades y la preparación de las próximas generaciones.

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