Los pasajeros de un vuelo destino a Ibiza montan una fiesta en el avión

Un vuelo de la aerolínea Ryanair con destino a Ibiza se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales después de que se viralizara un vídeo grabado a bordo en el que varios pasajeros aparecen bailando, cantando y grabándose en pleno pasillo del avión durante la fase final del trayecto.

Las imágenes, difundidas a través de plataformas, muestran cómo un grupo de viajeros permanece de pie entre los asientos mientras otros pasajeros sacan sus teléfonos móviles para registrar el momento. Según se puede ver en el propio vídeo, la escena ocurrió aproximadamente a veinte minutos del aterrizaje en la isla balear.

La tripulación, con dificultades para trabajar

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios no ha sido únicamente el ambiente festivo dentro del avión, sino la dificultad de la tripulación de cabina para continuar con normalidad sus tareas mientras varios pasajeros ocupaban el pasillo. En el vídeo puede verse a miembros del personal intentando desplazarse entre personas que cantaban, bailaban y celebraban el inicio anticipado de sus vacaciones.

Debate sobre el comportamiento

La situación ha reabierto el debate sobre el comportamiento de algunos viajeros en vuelos comerciales, especialmente en rutas con destino a enclaves turísticos como Ibiza, donde determinados pasajeros convierten el trayecto en una especie de previa de fiesta antes incluso de aterrizar. Aunque algunos usuarios se tomaron la escena con humor, otros criticaron la actitud de los viajeros.

Entre los comentarios publicados en redes sociales destacan reacciones de todo tipo. Una persona que aseguró haber viajado en ese mismo vuelo escribió: "Dios mío, íbamos en este vuelo. Fue muy tierno cuando ese hombre se levantó a bailar". Sin embargo, otros usuarios fueron mucho más críticos con la escena: "Así que nunca cojas un Ryanair a Ibiza", "No hay vuelos como los vuelos a Ibiza" o "¿Por qué se permite esto en un avión? No es un jet privado".

La viralidad del vídeo ha dividido opiniones entre quienes consideran que se trata de una anécdota divertida y quienes creen que este tipo de conductas puede perjudicar el vuelo a la tripulación y pasajeros.

Ibiza, uno de los destinos turísticos más populares del verano europeo

La isla balear se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos estrella para todos aquellos que quieren fiesta y paisajes paradisiacos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.