Desalojan un edificio público de Tenerife por presencia masiva de insectos

Al principio parecía que fuera sarna, pero finalmente se descartó esta posibilidad. Es el edificio de Usos Múltiples III en Santa Cruz de Tenerife, donde trabaja multitud de funcionarios y los ciudadanos acuden a hacer sus gestiones administrativas. Estas instalaciones funcionan como sede de consejerías como Educación, Hacienda y Agricultura. El personal, unos 100 trabajadores, fue enviado a casa para teletrabajar como medida de precaución. Sanidad ha encargado un estudio externo para comprobar si la plaga es de cochinilla. El personal de limpieza fue el primero en dar la voz de alarma.

El Gobierno de Canarias asegura que se ha localizado un brote de insectos "de campo" en una de las plantas del edificio. Una variedad que habita en zonas agrícolas o rurales y que podría proceder de un solar colindante que está abandonado.

Afortunadamente, los insectos no han logrado propagarse por el resto de pisos.

Aún así, como medida de seguridad se mandó desalojar esa parte del edificio. Con toda probabilidad, este martes se podrá trabajar con normalidad. Aunque como medida de precaución se van a intensificar las labores de limpieza durante unos días y se ha encargado un estudio externo ante la sospecha de que esa plaga sea cochinilla.

Desalojada la segunda planta

La segunda planta ha sido la más afectada, es donde se encuentran los departamentos de Educación. El despacho del director Territorial fue donde se ha concentrado el mayor número de bichos. Así que se comenzará a fumigar por esta zona. Todos los trabajadores de esta planta fueron desalojados tras activarse el protocolo de limpieza y salubridad. Por eso continuaron su jornada laboral en modalidad de teletrabajo.

Durante unas horas se vivieron momentos de intranquilidad, al sospechar que se podría tratar de una plaga de sarna. Y eso alarmó a los trabajadores, que ya temían que iban a empezar con picazón y erupciones cutáneas provocadas por este parásito.

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