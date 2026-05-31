Detenido un hombre tras destrozar una máquina de una farmacia para entrar en prisión en Palma

La Policía Local de Palma (Mallorca), ha detenido a una persona sin hogar, de 32 años, porque, supuestamente, destrozó el cristal de una máquina expendedora de una farmacia con la intención de entrar en prisión. El incidente ocurrió el pasado miércoles, 27 de mayo, sobre las 2.00 horas.

Una patrulla, situada en plaza de España, escuchó varios golpes que provenían de la calle Marquès de la Fontsanta, según informaron en un comunicado la Policía Local de Palma.

Confesión inesperada

En la zona encontraron a un joven sentado en la entrada de un local contiguo a la farmacia. Comprobaron que la máquina expendedora exterior del establecimiento tenía el cristal roto. Los agentes tomaron declaración del hombre, quien les confesó de forma espontánea que había ocasionado los daños y les aseguró que no tenía intención de robar ningún artículo, sino que su único objetivo era ser detenido para que le enviaran a la cárcel.

Al lado del detenido, los oficiales confiscaron una cinta de amarre con trinquete, que resultó ser la herramienta empleada para golpear la máquina. Tras un cacheo preventivo, se constató que el sospechoso no llevaba encima ningún objeto de la máquina expendedora.

El varón también les confesó que no tenía hogar y que dormía en la calle, por lo que, ante la confesión del posible delito de daños, los agentes procedieron a su detención.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y traspasaron al detenido a la Policía Nacional, para su posterior pase a disposición judicial.

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