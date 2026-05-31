Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Islas Baleares

Detenido un hombre tras destrozar una máquina de una farmacia para entrar en prisión en Palma

El hombre declaró que no quería robar ningún objeto, solo ser detenido.

Agente de la Policía Local de Palma

Agente de la Policía Local de PalmaEuropa Press

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

La Policía Local de Palma (Mallorca), ha detenido a una persona sin hogar, de 32 años, porque, supuestamente, destrozó el cristal de una máquina expendedora de una farmacia con la intención de entrar en prisión. El incidente ocurrió el pasado miércoles, 27 de mayo, sobre las 2.00 horas.

Una patrulla, situada en plaza de España, escuchó varios golpes que provenían de la calle Marquès de la Fontsanta, según informaron en un comunicado la Policía Local de Palma.

Confesión inesperada

En la zona encontraron a un joven sentado en la entrada de un local contiguo a la farmacia. Comprobaron que la máquina expendedora exterior del establecimiento tenía el cristal roto. Los agentes tomaron declaración del hombre, quien les confesó de forma espontánea que había ocasionado los daños y les aseguró que no tenía intención de robar ningún artículo, sino que su único objetivo era ser detenido para que le enviaran a la cárcel.

Al lado del detenido, los oficiales confiscaron una cinta de amarre con trinquete, que resultó ser la herramienta empleada para golpear la máquina. Tras un cacheo preventivo, se constató que el sospechoso no llevaba encima ningún objeto de la máquina expendedora.

El varón también les confesó que no tenía hogar y que dormía en la calle, por lo que, ante la confesión del posible delito de daños, los agentes procedieron a su detención.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y traspasaron al detenido a la Policía Nacional, para su posterior pase a disposición judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Selectividad

La PAU arranca este lunes para cerca de 300.000 estudiantes de toda España

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV

La Policía Nacional ya custodia el papamóvil de León XIV: así ha aterrizado en Barcelona

Noticias de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Noticias de hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
CATALUÑA

Detenida una mujer por robar 920 euros al párroco de una iglesia de Nou Barris

Agente de la Policía Local de Palma
Islas Baleares

Detenido un hombre tras destrozar una máquina de una farmacia para entrar en prisión en Palma

Servicio Murciano de Salud
Murcia

Indemnizan a un paciente tras ser operado en una zona donde no tenía el tumor

Tuvo que pasar por el quirófano de nuevo debido al fallo cometido y recibirá una indemnización de 11.100 euros.

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo
Visita del Papa

Madrid se prepara para la visita del Papa: cortes de tráfico, teletrabajo y pantallas gigantes

La visita del pontífice León XIV ya está dejando efectos en la capital antes de su llegada a la que asistirán más de un millón de personas.

Malabo, EQUATORIAL GUINEA: NO LIBRI** Equatorial Guinea,Vatican, 2026/4/21 Pope Leo XIV meets with the World of Culture at the Leon XIV Campus of the National University in Malabo on the ninth day of an 11-day apostolic journeyPhotograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press PhotoEuropa Press/Contacto/VATICAN MEDIA21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Así es la agenda del Papa durante su visita a España: 12 discursos y más de 2.500 kilómetros recorridos

Detenidas nueve personas por usar medicación y productos de estética ilegales en varias provincias

Detenidas nueve personas por usar medicación y productos de estética ilegales en varias provincias

Último vuelo del Concorde

Efemérides de hoy 31 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 31 de mayo?

Publicidad