Detenida una mujer por robar 920 euros al párroco de una iglesia de Nou Barris

Una mujer de 26 años ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra acusada de robar 920 euros al párroco de una iglesia del distrito barcelonés de Nou Barris, una cantidad que estaba destinada a financiar una excursión con menores.

Según ha informado este domingo la policía catalana en un comunicado, la detenida llevaba además encima el teléfono móvil de la víctima en el momento de su arresto. Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del pasado 15 de abril, cuando el párroco recibió en su despacho a un hombre y a una mujer que se presentaron como personas necesitadas.

De acuerdo con la investigación, ambos lograron distraer al sacerdote y consiguieron que saliera de su despacho. Fue entonces cuando aprovecharon para sustraer el dinero que se guardaba en esa estancia y que había sido recaudado en la parroquia para organizar una excursión con niños.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Unidad de Investigación de Nou Barris abrieron una investigación para identificar a los presuntos autores del robo. Las pesquisas permitieron finalmente localizar y detener a la mujer el pasado 28 de mayo en el mismo distrito barcelonés.

Los Mossos mantienen abierta la investigación y no descartan que se produzcan nuevas detenciones en relación con este caso, ya que en el robo habría participado también un hombre que acompañaba a la arrestada en el momento de los hechos.

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