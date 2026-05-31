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Indemnizan a un paciente tras ser operado en una zona donde no tenía el tumor

Tuvo que pasar por el quirófano de nuevo debido al fallo cometido y recibirá una indemnización de 11.100 euros.

Servicio Murciano de Salud

Servicio Murciano de SaludSMS

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Lucía Hernández
Publicado:

Un paciente tendrá que ser indemnizado con 11.100 euros por el Servicio Murciano de Salud (SMS) después de que fuera intervenido quirúrgicamente en una zona incorrecta durante una operación destinada a extirpar un fibroelastoma subescapular. El afectado fue sometido a una intervención bajo anestesia general, pero el tumor no fue extraído debido a un error cometido por el cirujano al señalar el lugar donde debía realizarse la operación.

Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Así lo recoge un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que avala la propuesta formulada por el instructor del expediente de responsabilidad patrimonial abierto por el SMS. El órgano consultivo considera acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido por el paciente y el funcionamiento del servicio sanitario público, por lo que entiende que la Administración debe asumir las consecuencias derivadas de ese error.

El dictamen destaca además que el informe aportado por la aseguradora del Servicio Murciano de Salud reconoce que el cirujano marcó de forma equivocada la zona sobre la que debía intervenir. Como consecuencia, el fibroelastoma no fue extirpado y el paciente se vio obligado a someterse posteriormente a una nueva operación para tratar la lesión.

Ante esta situación, el Consejo Jurídico concluye que procede indemnizar al afectado por los perjuicios ocasionados, fijando la cantidad en 11.100 euros.

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