Desmantelada en Barcelona una red que combinaba estafas sentimentales con falsas inversiones inmobiliarias

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a tres personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a estafar mediante relaciones sentimentales falsas y supuestos proyectos inmobiliarios que nunca se llevaron a cabo. La actuación policial se enmarca en la operación denominada "Varkov".

Según los investigadores, los detenidos habrían gestionado cerca de 760.000 euros a través de más de 500 movimientos bancarios, provocando un perjuicio económico que podría alcanzar los 500.000 euros para las víctimas.

Durante la operación se realizaron tres registros en la ciudad de Barcelona: dos en domicilios particulares y uno en la sede de una empresa relacionada con los hechos. En estas actuaciones los agentes intervinieron dos vehículos, varios dispositivos electrónicos, documentación empresarial, contratos simulados y otros documentos vinculados con la investigación. Además, se procedió al embargo de 33 cuentas bancarias y seis inmuebles, así como al bloqueo de diversas operaciones financieras.

Una relación sentimental como medio para la estafa

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer, que aseguró haber sido presionada por su pareja para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad.

Los agentes comprobaron posteriormente que el principal sospechoso habría fingido mantener una relación sentimental con la víctima durante años, ganándose su confianza para convencerla de realizar aportaciones económicas destinadas a una inversión que en realidad nunca se materializó.

Uso de empresas y testaferros

Las pesquisas permitieron identificar a otras dos personas implicadas en la trama. Una de ellas mantenía una relación empresarial con el principal investigado y habría colaborado en la gestión de la empresa utilizada para canalizar el dinero. La otra habría actuado como testaferro, figurando formalmente en determinadas gestiones con el objetivo de dificultar la identificación de los verdaderos responsables y del destino final de los fondos.

Los investigadores detectaron movimientos de dinero que no se correspondían con la actividad económica declarada por las empresas implicadas. Además, comprobaron el uso de varias sociedades para dar apariencia legal a las operaciones y dificultar el seguimiento del dinero.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance total del fraude y esclarecer si hay más personas implicadas.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Policía Judicial de Zona de Cataluña y está dirigida por la Sección de Instrucción Plaza nº 30 del Tribunal de Instancia de Barcelona. A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

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