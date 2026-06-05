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Un incendio en Huelva calcina 1.000 hectáreas y las autoridades movilizan medios aéreos y terrestres para combatir el fuego

El aviso de fase de emergencia se ha activado a las 10:20 horas y 17 nuevos medios aéreos se han movilizado en el incendio de Alosno.

Continúa activo el incendio de Huelva con 1.000 hectáreas calcinadas, se movilizan nuevos medios aéreos y terrestres

Continúa activo el incendio de Huelva con 1.000 hectáreas calcinadas, se movilizan nuevos medios aéreos y terrestresEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Plan Infoca ha reincorporado medios aéreos al incendio forestal que se declaró este jueves por la tarde en el término municipal de Alosno (Huelva). Desde las 08:00 horas se están incorporando progresivamente un helicóptero y dos aviones de carga en tierra.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha informado de la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, desde las 10:20 horas. Por el momento no afecta a la población del municipio.

Trabajan en la extinción del incendio

Por tierra ya trabajan seis grupos de bomberos forestales, una Brigada de Incendios Forestales, cinco técnicos de Operaciones, un técnico de supervisión y un encargado. Todos ellos están apoyados por siete autobombas, una nodriza y un buldócer.

También, se mantiene activa una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, un repetidor móvil y la Unidad Médica de Incendios Forestales. El incendio se declaró el jueves por la tarde a las 18:50 horas y se movilizaron hasta ocho medios aéreos.

1.000 hectáreas afectadas

El alcalde de Alosno, Francisco José Suero Toronjo, ha cifrado este viernes en 1.000 hectáreas la superficie afectada a las 03:00 horas del incendio declarado en el paraje Carril del Cementerio.

El alcalde ha reconocido que las fuertes rachas de viento están dificultando las tareas de extinción: "El viento no da tregua", ha lamentado. A su vez, los vecinos del pueblo están ayudando en las tareas a los servicios de extinción de incendios con sus propios tractores. Lo más preocupante ahora es la cercanía del fuego a zonas con masa forestal y puntos calientes.

Antonio Sanz Cabello, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, actualiza a las 13:45 horas el incendio de Alosno. "Más de un centenar de profesionales de #EMA trabajan sin descanso en las labores de extinción del incendio forestal de Alosno, apoyados por 17 medios aéreos y un importante despliegue terrestre".

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