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Detenido por secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y atrincherarse en un pueblo de Burgos

La Guardia Civil detiene en la localidad burgalesa de Villoruebo a un hombre que se atrincheró en su domicilio después de secuestrar a un taxista en Madrid con una pistola.

La Guardia Civil hizo un despliegue por toda la localidad de Burgos

La Guardia Civil hizo un despliegue por toda la localidad de BurgosEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

En el municipio de Villoruebo, en Burgos, un hombre se atrincheró este viernes después de secuestrar a un taxista en Madrid tras apuntarle con una pistola y al que obligó a conducir hasta la localidad burgalesa. El acusado tiene vínculos familiares en este pueblo, aunque vive en Madrid. Llevaba desde esta madrugada encerrado en su casa y liberó al taxista una vez llegó a su destino. Este se encuentra en buen estado de salud.

La fase de negociación

La Guardia Civil hizo un gran despliegue en la zona y agentes expertos en mediación intentaron negociar con el acusado. El proceso duró algunas horas hasta que el hombre depuso su actitud ante un negociador del Instituto Armado. Todavía se desconoce si la pistola con la que amenazó al taxista estaba cargada o si era real.

Algunas fuentes señalan que la mujer del secuestrado fue quien llamó a los cuerpos de seguridad al no tener noticias de su marido y fue a través de la geolocalización del taxi como pudieron dar con su paradero. Se encontraba en la sierra de la Demanda de Burgos, a tres horas y cuarto de Madrid.

El alcalde de Villoruebo, Javier Arnaiz dijo que el hombre es conocido en la localidad y que padece algún tipo de problema de salud mental. Llegó a altas horas de la noche y se quedó a dormir en la vivienda de un vecino. El pueblo descocía lo que estaba pasando.

A la mañana siguiente, cuando el vecino volvía de dar un paseo, se encontró con el dispositivo de la Guardia Civil que estaba buscando al hombre, pero lo que le pilló de sorpresa al fue cuando se enteró de que el sujeto se encontraba en el interior de su casa.

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