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Descubren en Ceuta un narcotúnel de 3 niveles con raíles y poleas para introducir toneladas de hachís en España

La Policía Nacional ha encontrado una infraestructura subterránea equipada como una obra de ingeniería, capaz de operar sin contacto visual entre los implicados.

Narcotúnel en Ceuta

Un narcotúnel con vagones, raíles y poleas para introducir toneladas de hachís en España | Antena 3 Noticias

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Ignacio Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional ha desarticulado una de las estructuras más complejas del narcotráfico reciente en España. Han localizado en Ceuta un elaborado narcotúnel diseñado para introducir grandes cantidades de hachís en España desde Marruecos.

La infraestructura, oculta bajo una nave industrial y camuflada tras un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, contaba con tres niveles perfectamente diferenciados: un pozo de acceso, una cámara intermedia de almacenamiento y una galería final que conectaba con territorio marroquí.

El diseño del túnel, más propio de una obra de ingeniería minera que de una operación clandestina, incluía raíles, vagones, poleas y grúas que permitían trasladar palets de droga de forma eficiente y segura. Este sistema evitaba el contacto visual directo entre los miembros de la organización, lo que incrementaba la discreción y dificultaba la detección policial. Además, la instalación disponía de sistemas de bombeo de agua subterránea y un sofisticado aislamiento acústico que garantizaban su funcionamiento continuo sin levantar sospechas.

Las claves de la operación y el 'narcoarquitecto'

La denominada “narcodespensa” era el punto clave del proceso logístico. En esta cámara intermedia se acumulaban los fardos de hachís antes de ser elevados mediante poleas desde niveles inferiores. A partir de ahí, eran transportados en vagones a través de un entramado de galerías que conformaban un auténtico laberinto subterráneo.

La operación policial, iniciada en febrero de 2025, ha sido el resultado de meses de investigación sobre una organización criminal con base en Ceuta y conexiones internacionales. Los agentes lograron identificar a los dos principales líderes: uno asentado en Marruecos, considerado el “narcoarquitecto” y responsable de otros túneles similares, y otro en Ceuta, encargado de coordinar los envíos y gestionar la distribución de la droga.

Durante la investigación se intervinieron importantes cargamentos en distintos puntos del país, incluyendo 15 toneladas en Almería procedentes de Nador, además de otras incautaciones en Ceuta, Málaga y Galicia. La red utilizaba múltiples rutas, desde transporte terrestre en camiones hasta embarcaciones de alta velocidad y pesqueros, adaptándose a la presión policial.

El operativo final movilizó a más de 250 agentes y permitió realizar 29 registros en varias provincias. El balance total asciende a 27 detenidos, más de 17 toneladas de hachís incautadas, 88 kilos de cocaína, 1,43 millones de euros en efectivo, decenas de equipos de comunicación y vehículos de alta gama.

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Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

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