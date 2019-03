Descartan que el móvil del crimen del candidato de Los Verdes sea por motivos políticos

El portavoz de la formación Verdes Eco pacifistas, Alejandro Escribano, ha descartado que el móvil del asesinato de Vicente Marco Reyes, el abogado asesinado este domingo en su piso de la calle Hernán Cortés de Valencia, sea por motivos políticos o por robo y que tampoco tienen constancia de que tuviera problemas por defender los derechos de los homosexual.



Vicente Marco, que iba a ser el candidato de los Verdes Ecopacifistas por Madrid en las próximas elecciones autonómicas y municipales, fue encontrado muerto con signos de violencia en el domicilio familiar por su hermana.



Al respecto, el también vicepresidente nacional y candidato a la alcaldía de Valencia ha señalado que por lo que sabe del caso, que está siendo investigado por la Policía Nacional, no creen que el asesinato pueda deberse a cuestiones políticas, ya que se trata de una formación que defiende la no violencia, ni tampoco que el móvil sea un robo, pues ha primera vista el inmueble no estaba revuelto ni faltaba nada.

Defensa de los derechos de los homosexuales

Del mismo modo, ha explicado que en su labor profesional se dedicaba a la defensa de derechos civiles, entre ellos de los homosexuales, aunque tampoco tenían conocimiento de que hubiera recibido amenazas o tuviera problemas.

Vicente Marco vivía con su hermana y su madre y hace poco tuvieron que mudarse de su domicilio de siempre de la calle Hernán Cortes por cuestiones de movilidad de la progenitora, aunque mantuvieron la casa donde acudía el abogado a revisar el estado y algunos noches se quedaba también a dormir.



En cualquier caso, ha destacado que era un amante del cine y la lectura, le gustaba pasear aunque siempre su primera preocupación era su madre. Asimismo, ha resaltado que tenía muchos amigos y se trata de una persona "muy conocida, agradable y buena persona".



Según explicó, fue el propio Marco quien propuso a la Dirección nacional del partido presentarse como candidato a la presidencia y alcaldía de Madrid por las relaciones que mantenía en la ciudad y hace un mes se aprobó la candidatura. El entierro se celebrará en Valencia una vez haya concluida la autopsia.



Por su parte, el presidente nacional de Verdes Ecopacifistas, Abelardo Lloret, ha recalcado que esta formación defiende siempre "la no violencia en todos los aspectos. Por ello, ha destacado que el mejor homenaje que se le puede hacer es dar a conocer que tres premios Nobel de la Paz -Nelson Mandela, San Suu Ky y Liu Xiaobo- han aceptado ser miembros honoríficos.



Lloret ha explicado que el partido cuenta con más votantes que militantes porque se trata más que un partido de "una forma de ser en l vida, un movimiento filosófico de pensar en la vida". Así, cuenta con unos 500 militantes aunque en las últimas elecciones autonómicas recibieron unos 60.000 votos, casi todos procedentes de la Comunitat Valenciana. De hecho, fuero la cuarta fuerza política más votada en Alicante, la quinta en Valencia y la sexta en Castellón.



La formación había convocado una rueda de prensa para dar a conocer la candidatura a la ciudad de Valencia de Alejandro Escribano, acto que los Verdes Ecopacifistas han convertido en un "homenaje" a la víctima, en el que informarán de su trayectoria política.