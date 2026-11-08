Libertad provisional para 10 de los 14 detenidos en la operación contra Núcleo Nacional

El Juzgado de Instrucción número uno de Gijón, ha dejado este domingo en libertad provisional a diez de los catorce detenidos en la operación policial contra Núcleo Nacional, llevada a cabo el pasado viernes en siete provincias españolas. Los investigados han quedado en libertad tras prestar declaración ante la jueza, aunque deberán cumplir varias medidas cautelares.

Entre las condiciones impuestas figura la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y la obligación de acudir semanalmente al juzgado para comparecer.

Fueron detenidos este viernes por la posible comisión de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, tal y como sostiene la Fiscalía. En los registros policiales se encontraron diversos objetos prohibidos, entre ellos puños americanos y pistolas táser.

La operación, coordinada por la Policía Nacional, incluyó registros en Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedra y Valladolid, así como en la sede central de la organización en Madrid.

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