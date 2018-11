Unos padres navarros denuncian el robo de su bebé en un hospital en 1969

Estefanía y Hannibal, un matrimonio navarro de Lekumberri, buscan a su primera hija nacida en julio de 1969. Los médicos del hospital en el que ingresó les dijeron que falleció durante el parto, pero desde hace unos meses sospechan que fue un bebé robado.

Las incongruencias e irregularidades durante el parto les ha llevado a pensar que su hija no falleció tal y como les dijeron los médicos. Estefanía explica que en el momento de dar a luz las enfermeras pidieron que viniera el médico porque la niña "perdía latidos". "En el momento de dar a luz se la llevaron y no la pude ver, después me empujaron y me durmieron. Cuando desperté me dijeron que había nacido muerta", explica la madre.

Ni a Estefanía ni a su marido les dejaron ver al bebé, tampoco han encontrado su licencia de enterramiento. Todo esto les ha llevado a denunciar ante la Fiscalía el supuesto robo de su primera hija en 1969. Este caso es igual que el de otros casos registrados en la zona.

Los padres sólo esperan que aquella niña pueda reconocerse en las fotos y puedan saber si aquella niña ha tenido una vida feliz.