Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 25 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 25 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 25 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 25 de agosto de 2025: Muere Neil Armstrong

Efemérides de hoy 25 de agosto de 2025: Muere Neil Armstrong | Antena 3 Noticias

Publicidad

El 25 de agosto de 2012, fallece Neil Armstrong, astronauta estadounidense y primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. Como comandante de la misión Apolo 11, lideró una tripulación compuesta por Michael Collins y Edwin Aldrin, en una travesía que marcó el punto culminante de la carrera espacial. Su célebre frase —“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”— resonó en todo el planeta, mientras millones de personas seguían el alunizaje desde sus televisores. Armstrong permaneció más de dos horas fuera del módulo lunar Eagle, desplegó la bandera estadounidense y recolectó muestras que serían clave para la investigación científica.

Más allá de su hazaña lunar, Armstrong fue un pionero de la aviación y la exploración espacial. Ingeniero aeronáutico formado en Purdue, combatió en la guerra de Corea como piloto naval y luego se convirtió en uno de los más destacados pilotos de pruebas de la NASA. Participó en misiones como Gemini 8, donde realizó el primer acoplamiento orbital exitoso, y dedicó gran parte de su carrera a mejorar los sistemas de entrenamiento para astronautas. Tras retirarse de la NASA, se volcó a la docencia y al servicio público, manteniendo siempre un perfil bajo. Su legado perdura como símbolo de valentía, precisión y humildad, y su figura continúa inspirando a generaciones de exploradores y científicos.

Un 25 de agosto, pero de 2022, el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona marca un hito médico al realizar con éxito el primer trasplante de riñón en Europa a un paciente considerado inoperable, gracias a un tratamiento pionero que elimina los anticuerpos en sangre de personas inmunodeprimidas. Este avance, desarrollado por la Unidad de Trasplante Renal del centro, permite evitar el rechazo del órgano en pacientes con un sistema inmunitario hiperactivado, quienes hasta ahora tenían mínimas posibilidades de encontrar un donante compatible. El procedimiento se enmarcaba en un estudio clínico de Fase III, previo a la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, y representaba una esperanza para miles de personas con enfermedad renal terminal que dependen de la diálisis como única alternativa terapéutica.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de agosto?

1580.- Tropas españolas capitaneadas por el duque de Alba derrotan a las portuguesas cerca de Lisboa, en la Batalla de Alcántara. El reino de Portugal pasa a ser de Felipe II.

1772.- Carlos III de España unifica por Pragmática Sanción la moneda utilizada en España.

1919.- Nace la aviación comercial: Un aeroplano civil Havilland transporta a dos pasajeros de Londres a París en dos horas y cuarto.

1920.- La aviadora francesa Adrienne Bolland cruza en avión el Canal de La Mancha y se convierte en la segunda mujer en hacerlo.

1932.- El presidente de la República, Alcalá Zamora, conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al general Sanjurjo por su intentona golpista.

1944.- Liberación de París. El general De Gaulle pronuncia su famoso discurso "París liberado" y anuncia el fin de la ocupación nazi.

1967.- Argentina publica la ley que priva a los comunistas de la nacionalidad y de trabajar en puestos públicos.

1989.- El Gobierno español concede licencia de emisión a los canales de TV privada Antena 3 Televisión, Canal Plus y Telecinco.

1991.- Bielorrusia declara su independencia de la Unión Soviética.

2001.- El príncipe Haakon de Noruega contrae matrimonio con Mette-Marit Tjessem en la Catedral del Salvador de Oslo.

2018.- El BOE publica el real decreto que permitirá la exhumación de Franco.

¿Quién nació el 25 de agosto?

1905.- Celia Gámez, vedette y cantante hispano-argentina.

1912.- Narciso Ibáñez Menta, actor y director teatral español.

1918.- Leonard Bernstein, músico estadounidense.

1923.- Alvaro Mutis, escritor colombiano.

1925.- Juanita Reina, tonadillera y actriz española.

1930.- Sean Connery, actor británico.

1970.- Claudia Schiffer, modelo alemana.

¿Quién murió el 25 de agosto?

1776.- David Hume, filósofo inglés.

1863.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1900.- Friedrich W. Nietzsche, filósofo y escritor alemán.

1984.- Truman Capote, escritor estadounidense.

2005.- Olga Ramos, cupletista española.

2009.- Edward Kennedy, senador estadounidense.

2015.- José María "Txiki" Benegas, dirigente socialista.

¿Qué se celebra el 25 de agosto?

Hoy, 25 de agosto, se celebra el Día Internacional del Peluquero.

Horóscopo del 25 de agosto

Los nacidos el 25 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 25 de agosto

Hoy, 25 de agosto, se celebra san Luis, rey de Francia, san Ginés y santa Patricia.

Un Teniente coronel retirado de la UME lo deja claro: "Es una señal de que el Sistema de Protección Civil ha fracasado"

ENTREVISTA

Publicidad

Sociedad

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Última hora de los incendios en España: Se reactivan dos nuevos focos en León mientras Ourense arde con miles de hectáreas calcinadas

VIDEO | Incendios

Vídeo: La incansable lucha de los bomberos para mitigar las imponentes llamas en Avión, Ourense

Encierro en San Sebastián de los Reyes

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, primer día en directo

Fuente Sevilla
Fuentes

La escasez de fuentes en Sevilla deja secos a vecinos y turistas: "¿Por qué es tan difícil conseguir agua sin tener que pagar por ella?"

Neil Armstrong en la Luna
Efemérides

Efemérides de hoy 25 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 25 de agosto?

Bomberos frente a un incendio
INCENDIOS

Cientos de personas evacuadas en Castilla y León, mientras Galicia estabiliza los fuegos más devastadores de su historia

Castilla y León mantiene 19 fuegos activos con avances lentos y casi 400 evacuados. Galicia, por otra parte, ha logrado controlar los incendios que han arrasado cerca de 100.000 hectáreas.

ENTREVISTA
INCENDIOS ESPAÑA

Un Teniente coronel retirado de la UME lo deja claro: "Es una señal de que el Sistema de Protección Civil ha fracasado"

Antena 3 Noticias habla con Juan Montenegro, Teniente Coronel retirado y un antiguo fundador de la Unidad Militar de Emergencias.

Árbol quemado superviviente

Después del fuego: ¿Reforestar o dejar que el bosque se regenere naturalmente?

SUMARIO

Noticias de hoy, domingo 24 de agosto de 2025

La Guardia Civil en el pantano de Nagore.

Encuentran un cadáver flotando en el pantano de Nagore, Navarra

Publicidad