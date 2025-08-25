Efemérides de hoy 25 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 25 de agosto?

El 25 de agosto de 2012, fallece Neil Armstrong, astronauta estadounidense y primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. Como comandante de la misión Apolo 11, lideró una tripulación compuesta por Michael Collins y Edwin Aldrin, en una travesía que marcó el punto culminante de la carrera espacial. Su célebre frase —“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”— resonó en todo el planeta, mientras millones de personas seguían el alunizaje desde sus televisores. Armstrong permaneció más de dos horas fuera del módulo lunar Eagle, desplegó la bandera estadounidense y recolectó muestras que serían clave para la investigación científica.

Más allá de su hazaña lunar, Armstrong fue un pionero de la aviación y la exploración espacial. Ingeniero aeronáutico formado en Purdue, combatió en la guerra de Corea como piloto naval y luego se convirtió en uno de los más destacados pilotos de pruebas de la NASA. Participó en misiones como Gemini 8, donde realizó el primer acoplamiento orbital exitoso, y dedicó gran parte de su carrera a mejorar los sistemas de entrenamiento para astronautas. Tras retirarse de la NASA, se volcó a la docencia y al servicio público, manteniendo siempre un perfil bajo. Su legado perdura como símbolo de valentía, precisión y humildad, y su figura continúa inspirando a generaciones de exploradores y científicos.

Un 25 de agosto, pero de 2022, el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona marca un hito médico al realizar con éxito el primer trasplante de riñón en Europa a un paciente considerado inoperable, gracias a un tratamiento pionero que elimina los anticuerpos en sangre de personas inmunodeprimidas. Este avance, desarrollado por la Unidad de Trasplante Renal del centro, permite evitar el rechazo del órgano en pacientes con un sistema inmunitario hiperactivado, quienes hasta ahora tenían mínimas posibilidades de encontrar un donante compatible. El procedimiento se enmarcaba en un estudio clínico de Fase III, previo a la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, y representaba una esperanza para miles de personas con enfermedad renal terminal que dependen de la diálisis como única alternativa terapéutica.

¿Qué pasó el 25 de agosto?

1580.- Tropas españolas capitaneadas por el duque de Alba derrotan a las portuguesas cerca de Lisboa, en la Batalla de Alcántara. El reino de Portugal pasa a ser de Felipe II.

1772.- Carlos III de España unifica por Pragmática Sanción la moneda utilizada en España.

1919.- Nace la aviación comercial: Un aeroplano civil Havilland transporta a dos pasajeros de Londres a París en dos horas y cuarto.

1920.- La aviadora francesa Adrienne Bolland cruza en avión el Canal de La Mancha y se convierte en la segunda mujer en hacerlo.

1932.- El presidente de la República, Alcalá Zamora, conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al general Sanjurjo por su intentona golpista.

1944.- Liberación de París. El general De Gaulle pronuncia su famoso discurso "París liberado" y anuncia el fin de la ocupación nazi.

1967.- Argentina publica la ley que priva a los comunistas de la nacionalidad y de trabajar en puestos públicos.

1989.- El Gobierno español concede licencia de emisión a los canales de TV privada Antena 3 Televisión, Canal Plus y Telecinco.

1991.- Bielorrusia declara su independencia de la Unión Soviética.

2001.- El príncipe Haakon de Noruega contrae matrimonio con Mette-Marit Tjessem en la Catedral del Salvador de Oslo.

2018.- El BOE publica el real decreto que permitirá la exhumación de Franco.

¿Quién nació el 25 de agosto?

1905.- Celia Gámez, vedette y cantante hispano-argentina.

1912.- Narciso Ibáñez Menta, actor y director teatral español.

1918.- Leonard Bernstein, músico estadounidense.

1923.- Alvaro Mutis, escritor colombiano.

1925.- Juanita Reina, tonadillera y actriz española.

1930.- Sean Connery, actor británico.

1970.- Claudia Schiffer, modelo alemana.

¿Quién murió el 25 de agosto?

1776.- David Hume, filósofo inglés.

1863.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1900.- Friedrich W. Nietzsche, filósofo y escritor alemán.

1984.- Truman Capote, escritor estadounidense.

2005.- Olga Ramos, cupletista española.

2009.- Edward Kennedy, senador estadounidense.

2015.- José María "Txiki" Benegas, dirigente socialista.

¿Qué se celebra el 25 de agosto?

Hoy, 25 de agosto, se celebra el Día Internacional del Peluquero.

Horóscopo del 25 de agosto

Los nacidos el 25 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 25 de agosto

Hoy, 25 de agosto, se celebra san Luis, rey de Francia, san Ginés y santa Patricia.