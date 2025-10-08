Abusó sexualmente de una menor de 11 años y la mató, este es el perfil del asesino múltiple instalado en A Bola

Los vecinos de la pequeña aldea de San Pedro (Ourense) continúan muy preocupados por el nuevo integrante del pueblo, temen por se seguridad y por el bienestar de la localidad de A Bola que se ha visto gravemente afectado. Esto comenzaba en febrero cuando el expresidiario se mudó al municipio causando una rotura de la monotonía de estos 15 habitantes.

El hombre del que hablamos es Antonio Gali, un asesino múltiple de 74 años que ha pasado más de la mitad de su vida en prisión. Esto por cometer delitos atroces que dejan helado a cualquiera, tales como abusos sexuales, trafico de drogas, robos y tres asesinatos violentos, destacando la violación y posterior asesinato a una niña de 11 años.

Abusos y asesinato a una menor

Gali tiene un perfil criminal muy profundo, pero dentro de este hay algo muy marcado y que se repite, sus perversiones sexuales hacia menores de edad. Comenzando en 1979 cuando intentó violar a dos niñas de 10 años y 13 y a un joven al que amenazó con un cuchillo. Tras esto, abusó sexualmente de una joven de 17 años.

La situación emporó, y en 1984 Gali realizó uno de sus delitos más graves, violó y mató a una amiga de su hija. La víctima, Victoria, era una menor que tan solo tenía 11 años cuándo perdió la vida en un barrio rural de Zaragoza. Antonio abusó de ella violentamente y para evitar ser descubierto la ahogó en la bañera y ocultó su cuerpo. El caso conmocionó a gran parte de Zaragoza y por ello se organizaron jornadas de búsqueda para encontrar a la menor, en las cuales el propio Gali participó hasta que finalmente le descubrieron.

Palabras de la alcaldesa y los vecinos

María Teresa Barge, alcaldesa de A Bola, contaba el caso al equipo de Antena 3 Noticias totalmente consternada. Barge aseguraba: "En ningún momento se nos ocurrió pensar en esta posibilidad, cuantas personas hay de este perfil en España para que justo nos toque uno aquí", recalcando que se enteraron de la verdadera identidad del hombre por las redes sociales y que quedaron atónitos. "Es el peor problema que hemos tenido en 22 años", pronunciaba la alcaldesa preocupada por las seguridad de su pueblo y de los niños que acuden hasta allí.

Algunos vecinos comentaban como era convivir con Gali, esto de forma anónima por el miedo que tienen: "Nadie trata con él, no sale de casa. Nunca lo vi fuera, ni hable con él, si eso alguna vez lo ves en el coche pero anda más". Aseguran que se ha mudado al pueblo porque "era amigo de los anteriores dueños de la casa" y finalizan dictando sentencia sobre Antonio: "Tenemos aquí un elemento que es una vergüenza esto".

