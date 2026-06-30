Noticias de hoy, martes 30 de junio de 2026

En medio de la desolación provocada por el doble terremoto de Venezuela se abre camino la bronca política. Justo cuando Exteriores ha elevado a 18 los españoles fallecidos en los sismos y a 144 los desaparecidos.

El milagro de Aarón

Es el milagro de Aarón, rescatado tras casi 120 horas sepultado bajo un edificio. Se acaba el tiempo para los familiares que esperan ver a sus seres queridos con vida. Se calcula que hay entre 50.000 y 67.000 desaparecidos.

La tecnología para salvar vidas

Este equipo de rescate utiliza una cámara endoscópica para localizar a un niño. La tecnología añade ahora un hilo de esperanza a quienes esperan encontrar a sus familiares con vida. También los perros, que realizan jornadas interminables buscando cuerpos entre los escombros . La nueva cifra de muertos asciende a 1719.

Durmiendo en la calle por miedo a más derrumbes

El equipo de Antena 3 lo ha comprobado sobre el terreno. Desesperación y miedo, mucho miedo a nuevos derrumbes. Más de 1.000 familias duermen en la calle. Han montado estos campamentos improvisados. Tiendas de campaña, colchones en el suelo y sombrillas, así están ahora. Prefieren dormir al aire libre que en sus casas. Temen que las paredes de sus hogares se derrumben.

Corina Machado denuncia que no la dejan regresar

Es la denuncia de María Corina Machado. La líder opositora asegura que el régimen no le deja viajar a Venezuela. Y no sólo eso, también le acusa de tener bloqueada la ayuda, de impedir la llegada de equipos de rescate y de obstaculizar el trabajo de los periodistas.

Explosión de un paquete bomba en Mónaco

La detonación de una bomba casera deja tres heridos en Mónaco. Las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, y un adolescente. Dos de ellos están en estado grave. La policía busca ahora al sospechoso. Es la primera vez que ocurre algo así en el Principado.

La presidenta de la SEPI, imputada

La presidenta de la SEPI, imputada. El caso Leire alcanza al brazo industrial del Estado. Bajo sospecha, varios rescates empresariales, operaciones en compañías públicas y supuestas gestiones por las que se habrían cobrado comisiones. Además de Belén Gualda, hay otras 24 personas imputadas. El Gobierno mantiene la confianza en ella.

Gertrudis Alcázar no ha querido hablar en el Senado

Gertrudis Alcázar no ha querido hablar en el Senado. Silencio en la comisión de investigación. La secretaría de Zapatero asegura que lo ha hecho por asesoramiento jurídico. Está imputada en el caso Plus Ultra. Eso sí, Gertrudis ha escuchado impasible las preguntas que han formulado los senadores.

Termina el plazo para la regularización extraordinaria

Hoy termina el plazo para que los inmigrantes se regularicen. Después de un proceso de dos meses y medio, con largas colas e incluso un asalto a la embajada de Gambia... más de 1.300.000 inmigrantes han registrado su solicitud. Más del doble de lo que se esperaba.