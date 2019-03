Declara Estefanía, la coartada de Samuel Benítez

El 24 de enero la vida de Samuel comienza según una de sus principales testigos en una parada de autobús, a las 11:00 de la mañana uno de los mejores amigos de Marta llega a Montequinto una urbanización a tan sólo 15 minutos de Sevilla. La chica recibe una llamada del imputado y le recoge para asistir juntos a una fiesta de cumpleaños.

La siguiente parada de Samuel se produce según está testigo en el club social las palmeras, donde ambos asisten a una fiesta de cumpleaños en la que permanecerán hasta las 19:00 de la tarde, es entonces cuando la coartada de uno de los mejores amigos de Miguel Carcaño comienza a flaquear.

La tarde se solapa con la noche cuando Samuel y la testigo van juntos a su casa, hacen tiempo en un parque donde Samuel recibe una llamada para quedar a tomar algo con unos amigos en una hamburguesería cercana, serían ya según el juez las 20:20 de la tarde, hora aproximada de la muerte de Marta.

Sobre las 21:00 de la noche la testigo asegura que deja a Samuel en la hamburguesería y se marcha a su casa, ambos se encontraran con varios amigos según su testimonio. Ese encuentro según los testigos se produce una hora y media más tarde, ¿Que hizo Samuel entre las 8:30 hora de la muerte de Marta y las 22:30? ¿Por qué está testigo cubre justo esa coartada de Samuel?.

La joven asegura que tras cenar en su casa se vuelve a encontrar con el imputado al filo de la media noche en el local Sri Lanka. Allí Samuel recibió una llamada y salió del pub para hablar, cuando volvió comentó que le habían llamado preguntando por Marta y por el teléfono de su amigo Miguel ya que se lo querían facilitar a la madre de la niña.

Samuel le pidió a Estefanía que llamase al teléfono de Carcaño, comprobando que no lo cogía le volvió a llamar hasta que logró contactar con el, le pregunto donde estaba y le dijo que con su novia. Estefanía le pasó el teléfono a Samuel para que pudieran hablar. Cuando colgó les dijo que Miguel había acompañado a Marta hasta el portal a as 21:30 y que no sabía nada más.

Samuel recibió otra llamada a las 01:30 de la mañana coincidiendo con el momento en que salían del local, pero esta vez no hizo ningún comentario de lo que había hablado ni con quien.

Una semana después Estefanía le pregunto a Samuel si sabía algo de Marta y este lo contestó que no añadiendo "menos mal que he guardado los tickets de esa noche". Tras esa conversación Samuel se marcharía para colaborar en la búsqueda de Marta pero sin duda su actitud ya era sospechosa.