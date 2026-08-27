Inteligencia Artificial para evitar ahogamientos en la playa: "Multiplicamos por 25 la capacidad del ojo humano en análisis y detección"

La inteligencia artificial llega a las playas para ayudar y complementar a los servicios de seguridad en entornos acuáticos. Varias cámaras registran las imágenes y movimientos de todos los que están en el agua, esas imágenes llegan a un centro de control donde salta la alarma si se detecta "un movimiento compatible con un ahogamiento". Desde ese centro de vigilancia se avisa a los servicios de rescate de la playa para que actúen en ese punto. Así nos lo explica Oriol Canals, director de Proactiva Life, "es un sistema de visión por computador que lo que hace es, a partir de un entrenamiento que hemos realizado, analiza constantemente una lámina de agua y va detectando patrones de comportamiento que son o pueden ser compatibles con un ahogamiento".

Más capacidad de observación: 25 veces más que el ojo humano

Las cámaras de videovigilancia analizan en tiempo real la situación de 3 playas catalanas. Ya está funcionando en dos playas de la costa Brava, en Roses y Platja d'Aro, y en la de Badalona, en Barcelona. Esta tecnología lo que permite "es enviar una alerta que se recibe en un centro de control y desde allí un profesional del socorrismo determina si lo que está enseñando la tecnología es o no un positivo, es decir, si existe una situación de peligro real. En todo caso, es una capa más de seguridad, la tecnología lo que hace es integrarse en los servicios de emergencia que ya existen. El sistema de vigilancia con IA no sustituye la presencia humana de socorristas, sino que el objetivo es complementarla.

Según nos explican desde Proactiva servicios Acuáticos "multiplicamos por 25 la capacidad del ojo humano en análisis y detección. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de análisis y reducir los accidentes".

Tecnología para trabajar junto con los servicios de salvamento y socorrismo

Desde las playas donde se aplica quieren dejar claro que las cámaras no graban y no quieren intimidar a los bañistas sino que son una "herramienta más que envía en tiempo real las imágenes al centro de control" con el único objetivo de detectar patrones de comportamiento extraños. Los sistemas de cámaras con IA analizan los movimientos en el agua para detectar bañistas en peligro y alertar a los socorristas en tiempo real. De momento, ya funciona en tres playas catalanas, y está previsto instalarlo dos puntos más de Cataluña, en Blanes y Vilassar, y también al sur de Tenerife en el municipio de Arona.