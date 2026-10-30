Un joven de 22 años muere apuñalado con un arma blanca en Cáceres

Un joven de 22 años ha perdido la vida este viernes, tras ser agredido con un arma blanca en una calle de Plasencia, Cáceres.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este viernes, cerca las 2:00 horas de la mañana, tras una pelea entre un joven de 19 años y la víctima.

Según han informado fuentes policiales, la pelea no se produjo en el interior de un local, sino cuando ambos bajaban por la calle. Minutos después, los agentes llegaron hasta la calle Talavera, cerca de una discoteca, donde se encontraba la víctima, que fue trasladada de inmediato al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia donde fallecía horas más tarde.

El presunto autor de los hechos, un joven de 19 años, ha sido detenido este viernes en su domicilio por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Otros sucesos similares

Hace justo un mes ocurría un suceso similar, pero esta vez en Benidorm, donde una mujer era asesinada por arma blanca. El suceso lo investiga la Policía Nacional como supuesto crimen machista, en el que su pareja fue detenido como presunto autor de los hechos.

Según informaron varias fuentes, el crimen sucedió tras una discusión entre ambos. Aparte del supuesto asesino, fueron detenidos otros individuos que actuaron como encubridores, ya que habrían ayudado al autor de los hechos a trasladar el cuerpo sin vida de la víctima, hasta una zona de campo situada entre Benidorm y Finestrar.

Los tres detenidos tienen 30,40 y 45 años, según un comunicado de la Policía Nacional.

Los dos encubridores acudieron a la comisaría de Benidorm para explicar que un conocido suyo les había dicho que había asesinado a su pareja sentimental durante una discusión, utilizando un arma blanca. Como manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto asesino para comprobar los hechos y ante las presuntas amenazas proferidas por éste, colaboraron para trasladar el cadáver hasta una zona de campo entre Benidorm y Finestrat.