Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Al menos tres heridos en una explosión en la fábrica de pólvora de Granada

Tres personas han sufrido lesiones auditivas por la explosión, según UGT. A la zona se han trasladado numerosos servicios de Emergencias.

Explosión en la fábrica de pólvora de Granada

Al menos tres heridos en una explosión en la fábrica de pólvora de Granada | Antena 3 Noticias

Publicidad

Belén Montero
Belén Montero
Publicado:

Susto esta mañana en la zona de Quemaderos, en el barrio de Fargue en Granada capital. La Fábrica de Municiones de Granada ha registrado una fuerte explosión que ha movilizado a efectivos policiales y de Bomberos. Por el momento solo habría tres heridos leves por daños en los oídos, según el sindicato UGT.

En torno a las 9:00 horas, el 112 ha recibido numerosas llamadas alertando de una detonación procedente de esta fábrica. Las primeras informaciones apuntan a que la explosión se ha producido en la zona del quemadero, un área "muy restringida". La fuerte detonación se sintió en municipios próximos como Fuente Vaqueros o La Zubia y levantó una nube de humo tipo hongo, Hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y efectivos sanitarios.

Según el sindicato, al parecer se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado, "pero el sitio estaba perimetrado y no había personas cerca", apunta la UGT. Se ha establecido un primer cordón de seguridad y otro segundo para asistir a vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda. De momento no hay afección al tráfico, las carreteras están abiertas y el dispositivo principal, concentrado dentro de la fábrica.

El 112 ha llegado a coordinar más de una treintena de avisos por la deflagración. Se siguen investigando las causas de lo ocurrido aunque según ha apuntado UGT, se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado. Según el secretario de organización de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato, Juan Bayo, ha señalado a los periodistas que al parecer la explosión se ha producido cuando se realizaba una prueba de calidad a un proyectil y ha eclosionado.

Bayo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población porque lo ocurrido, dice, ha quedado en un susto: "Humo, olor a pólvora y un fuerte temblor".

Las autoridades recuperan las cajas negras de los trenes del accidente mortal de Toledo

Urda

Publicidad

Sociedad

Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo)

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los forenses reciben a los 69 muertos por el choque del AVE con el Iryo, 13 de ellos ya han sido identificados

Niños llegados a El Hierro en cayuco

Cuatro muertos y una niña pequeña en estado crítico en un cayuco llegado a El Hierro

Puente de Getxo

Detenido un entrenador del equipo juvenil del Romo Fútbol Club de Getxo por abusos sexuales

Pantallas de control de trenes
Accidente trenes Toledo

El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar la marcha se niega a declarar ante la Guardia Civil

Coche Policía Nacional
ARMA BLANCA

Un joven de 22 años muere apuñalado con un arma blanca en Cáceres

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 30 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 30 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Explosión en la fábrica de pólvora de Granada
Andalucía

Al menos tres heridos en una explosión en la fábrica de pólvora de Granada

Tres personas han sufrido lesiones auditivas por la explosión, según UGT. A la zona se han trasladado numerosos servicios de Emergencias.

Rafa Escudero

"No podemos quedarnos con el chivo expiatorio": el Sindicato Ferroviario pide investigar a fondo el accidente de Urda

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso, este jueves, en la localidad toledana de Urda

El AVE chocó por detrás con el Iryo en Urda a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora

Antena 3 Noticias

Sebastián Herrero, superviviente del accidente de trenes de Toledo: "Esto era una lotería, podía haber tocado"

Publicidad