Al menos tres heridos en una explosión en la fábrica de pólvora de Granada

Susto esta mañana en la zona de Quemaderos, en el barrio de Fargue en Granada capital. La Fábrica de Municiones de Granada ha registrado una fuerte explosión que ha movilizado a efectivos policiales y de Bomberos. Por el momento solo habría tres heridos leves por daños en los oídos, según el sindicato UGT.

En torno a las 9:00 horas, el 112 ha recibido numerosas llamadas alertando de una detonación procedente de esta fábrica. Las primeras informaciones apuntan a que la explosión se ha producido en la zona del quemadero, un área "muy restringida". La fuerte detonación se sintió en municipios próximos como Fuente Vaqueros o La Zubia y levantó una nube de humo tipo hongo, Hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y efectivos sanitarios.

Según el sindicato, al parecer se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado, "pero el sitio estaba perimetrado y no había personas cerca", apunta la UGT. Se ha establecido un primer cordón de seguridad y otro segundo para asistir a vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda. De momento no hay afección al tráfico, las carreteras están abiertas y el dispositivo principal, concentrado dentro de la fábrica.

El 112 ha llegado a coordinar más de una treintena de avisos por la deflagración. Se siguen investigando las causas de lo ocurrido aunque según ha apuntado UGT, se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado. Según el secretario de organización de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato, Juan Bayo, ha señalado a los periodistas que al parecer la explosión se ha producido cuando se realizaba una prueba de calidad a un proyectil y ha eclosionado.

Bayo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población porque lo ocurrido, dice, ha quedado en un susto: "Humo, olor a pólvora y un fuerte temblor".