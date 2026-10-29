Vox se querella por homicidios y lesiones por imprudencia grave contra Óscar Puente por el accidente de trenes en Toledo

Vox ha presentado este jueves una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han muerto al menos 69 personas.

La querella presentada por la formación que lidera Santiago Abascal se basa en el presunto incumplimiento de los deberes personales de dirección, control y supervisión del ministro en materia de seguridad ferroviaria, según informa el partido en un comunicado. En la querella presentada por Vox se exige investigar qué información recibió o debió exigir sobre las deficiencias de seguridad, qué medidas promovió y cómo verificó su ejecución.

Además, la querella recoge las advertencias y reclamaciones formuladas tras los accidentes de Adamuz y Gelida, así como el acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y las organizaciones sindicales para reforzar el mantenimiento, el personal y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias.

La explicación de Óscar Puente del accidente en Urda

El ministro de transportes, Óscar Puente, comparecía este miércoles ante los medios desde el centro del control de Aidf en Atocha y señalaba como inexplicable" la decisión "a todas luces errónea" del Centro de Control en Atocha de ordenar al tren AVE de Renfe que reanudara la marcha a pesar de que el Iryo estaba parado a la entrada de la estación de Urda.

"Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente verdaderamente inverosímil y hemos tratado de entender lo que ha pasado y qué ha podido suceder para que este accidente se haya producido", aseguraba Puente.

El ministro Transportes recordó que el sistema LZB se utiliza en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla desde su inauguración en 1992. Además, tras apuntar que no es "muy frecuente, aunque a veces pasa", que este sistema "se caiga", como ocurrió este miércoles antes del accidente, señalaba que "es un sistema que ahora se está en proceso de reemplazar, no porque no sea bueno, sino porque ya no se fabrica y ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación".