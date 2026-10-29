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Expertos abordan las dudas del accidente de Toledo: ¿por qué nadie avisó al AVE de que el Iryo seguía detenido?

La investigación deberá esclarecer qué ocurrió durante los cerca de 25 minutos que transcurrieron entre el fallo del sistema LZB y la colisión. Las órdenes del centro de control de Atocha y la actuación de los mecanismos de seguridad están bajo el foco.

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente en Urda, Toledo

Expertos abordan las dudas del accidente de Toledo | Reuters

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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¿Cómo es posible que un AVE recibiera autorización para continuar su recorrido mientras otro tren permanecía detenido en la misma vía? Es una de las principales preguntas que deja el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y que la investigación tendrá que responder.

Cerca de 25 minutos separan el fallo del sistema de seguridad LZB de la colisión entre el AVE y el Iryo. Un intervalo durante el que se produjeron distintas comunicaciones con el centro de control de Adif en Atocha y en el que, por el momento, siguen existiendo numerosas incógnitas.

¿Por qué se autorizó al AVE a circular con marcha normal?

Una de las cuestiones más importantes es la orden que recibió el maquinista del AVE para reanudar la circulación con "marcha normal", pese a que el Iryo continuaba detenido. La investigación deberá determinar por qué no se estableció la denominada marcha a la vista, que habría obligado al conductor a circular con precaución ante la posibilidad de encontrar otro tren.

También tendrá que aclararse qué información aparecía en las pantallas del centro de control y si los operarios podían comprobar que había un convoy inmovilizado por delante.

¿Por qué no funcionaron los demás mecanismos de seguridad?

El sistema LZB había sufrido una caída, pero queda otra pregunta: ¿por qué ningún otro mecanismo consiguió evitar la colisión? Los investigadores deberán analizar si existieron fallos adicionales y por qué el maquinista del AVE no recibió una advertencia que le permitiera detenerse. También será necesario reconstruir las comunicaciones mantenidas con los otros cuatro trenes que circulaban por la zona.

El papel de los controladores y supervisores de Adif

Otra de las incógnitas afecta a la organización del centro de control. Según la información facilitada, hay dos operarios por tramo y varias personas encargadas de supervisar su trabajo.

¿Cómo es posible que nadie detectara unas instrucciones potencialmente contradictorias durante ese intervalo? La investigación deberá esclarecer qué controles existían y cómo se aplicaron.

Las advertencias sobre el sistema LZB

En los últimos meses, varios expertos habían advertido ante el Parlamento de problemas relacionados con el sistema LZB. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había asumido un compromiso parlamentario que, según la información facilitada, continúa pendiente de cumplimiento.

La Unión Europea concedió hace cinco años a España más de 160.000 millones de euros para modernizar, entre otros ámbitos, el sistema ferroviario.

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