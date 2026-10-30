El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar la marcha se niega a declarar ante la Guardia Civil

El operario del Centro de Control de Adif en Atocha que dio la orden al AVE 2080 de reanudar la circulación con "marcha normal" se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, según informan fuentes próximas a la investigación del accidente ferroviario en Urda, Toledo, que deja al menos 69 muertos y decenas de heridos.

El trabajador de Adif, cuya conversación con el maquinista del AVE2080 que acabó embistiendo al Iryo 6076 en la localidad toledana de Urda fue sacada a la luz a última hora del miércoles 28 de octubre, se ha acogido, de momento, a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, en el marco de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del fatídico accidente ferroviario en Toledo.

De forma paralela, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no había interrogado este jueves a los maquinistas y responsables de circulación "al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas".

El informe de la AITAT tras las primeras 24 horas del suceso recoge que la colisión entre el AVE y el Iryo, que se estima que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del AVE quedase empotrado en el coche de cola del Iryo, acabando ambos volcados y girados al pie del terraplén de la vía.

El resto del tren AVE quedó completamente descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches y cayendo el coche 7 por el terraplén de la vía. El coche número 3 (antepenúltimo según el sentido de la marcha) quedó además atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque, explica la Autoridad Independiente.

Respecto al tren Iryo, además de lo mencionado sobre su coche de cola, descarrilaron todos sus coches salvo los dos primeros (números 7 y 8), cayendo por el terraplén, además del coche de cola (número 1), el penúltimo y el antepenúltimo (números 2 y 3).

La Guardia Civil reanuda las labores en la zona del accidente ferroviario

A primer hora de este viernes, la Guardia Civil ha reanudado los trabajos de rescate en la zona cero donde colisionaron dos trenes este miércoles en Urda (Toledo), con un balance de 69 muertos y decenas de heridos. La principal labor de los agentes se centrará hoy en localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, después de que este jueves no se encontró nada, si bien este viernes se volverá a rastrear la zona.

La unidad de criminalística y de Policía Judicial también trabajará este viernes sobre el terreno para proseguir reuniendo pruebas y datos en el marco de la investigación del accidente de trenes en Urda, Toledo.

La portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, ha explicado a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Urda que desde primera hora de este viernes están desplegados en la zona cero del accidente cuatro guías caninos con cuatro perros, para volver a peinar la zona cero del siniestro, en búsqueda de posibles personas o restos biológicos.

El PP pide la dimisión de Óscar Puente

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha opinado este viernes que Óscar Puente no debería llegar al próximo martes, día en que está prevista su comparecencia en el Congreso, como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Si no dimite, debería ser cesado", ha indicado Ester Muñoz en una entrevista en RNE, donde ha señalado que "cualquier persona de este país es plenamente consciente de que el señor Óscar Puente, si no dimite, debería ser cesado".

"Cualquier persona de este país es plenamente consciente de que el señor Óscar Puente, si no dimite, debería ser cesado. Esto lo entiende todo el mundo. ¿A qué va a venir el martes? ¿A dar explicaciones de qué?", ha señalado la portavoz del PP en el Congreso.

Además, Muñoz ha recordado que Puente "es el responsable del sistema ferroviario" y que se ha mantenido en su puesto también después del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.

"Puedo decir que Óscar Puente tiene que dimitir... No creo que no hay ningún español que no lo piense", ha señalado Ester Muñoz.

Al menos 60 muertos y decenas de heridos

El número de muertos confirmados en el accidente de tren en la provincia de Toledo se mantiene en 69, aunque podría incrementarse cuando finalicen las identificaciones de ADN. Así lo ha explicado este viernes el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en su comparecencia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Cecopi.

García Page informó de que se ha bajado a nivel 1 el nivel de emergencia, por el que se desmovilizan a ciertos equipos y profesionales que ya han cumplido su cometido. El presidente explicó que se mantiene en 69 el número de fallecidos "en consideración a los datos fehacientes verificados por la autoridad judicial y por la Guardia Civil", pero añadió que hay 70 denuncias de desaparición y no se descarta que el número final de víctimas mortales pueda superar esos 70.

Page reconoció que hay 31 bolsas con restos humanos parciales y que la reunión e identificación de los mismos es "de una enorme complejidad".

En cuanto a los hospitalizados, habló de evolución "notablemente positiva" en la reducción de ingresados y en particular de ingresados en unidades de cuidados intensivos.

En Castilla-La Mancha, detalló, de los 110 hospitalizados inicialmente quedan 39 ingresados: 21 en Toledo (8 en UCIS), 9 en Alcázar de San Juan (3), 8 en Ciudad Real (5) y uno en Albacete. No habló de los ingresados en Madrid, pero aclaró que éstos presentaban heridas de menor gravedad.