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TRAGEDIA FERROVIARIA

El AVE chocó por detrás con el Iryo en Urda a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora

Se publica el primer informe técnico sobre el accidente ferroviario de Urda, que sitúa la velocidad del AVE entre los 160 y los 200 kilómetros por hora en el momento del impacto.

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan en el lugar del accidente ferroviario un día después del suceso, este jueves, en la localidad toledana de Urda

El AVE chocó por detrás con el Iryo en Urda a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora | EFE

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Anna Martín
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La investigación del accidente ferroviario de Urda (Toledo) avanza en la reconstrucción de los minutos previos a la colisión entre el AVE y el tren de Iryo. El primer informe técnico, elaborado tras las primeras 24 horas de trabajo, sitúa la velocidad del AVE en el momento del impacto entre los 160 y los 200 kilómetros por hora. El otro convoy se encontraba detenido en la vía. No obstante, se trata de una estimación provisional que deberá contrastarse con los registros del propio tren.

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) centra parte de sus pesquisas en las 8:31 horas del miércoles, momento en el que se registró una avería en el sistema de control ferroviario LZB. La incidencia obligó a modificar las condiciones de circulación y a recurrir a un procedimiento alternativo basado en la señalización lateral y las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif.

Los investigadores trabajan ahora para esclarecer cómo se sucedieron las incidencias técnicas, qué instrucciones se transmitieron desde el centro de regulación y qué decisiones se adoptaron en los momentos previos a la colisión. Por el momento, no se ha determinado una causa definitiva del accidente y todas las hipótesis continúan abiertas.

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