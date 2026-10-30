Efemérides de hoy 30 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 30 de octubre?

El 30 de octubre de 2007, los reyes Juan Carlos I y Sofía inauguran la Ampliación Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado, la mayor reforma realizada en el Museo del Prado en toda su historia. El diseño fue encargado al arquitecto Rafel Moneo en 1996, quien se impuso ante 700 propuestas en un concurso internacional. La reforma introdujo un incremento en 15.715 metros cuadrados, aumentando en un 50% el espacio disponible destinado para las exposiciones. Gracias a una conexión subterránea se consiguió evitar romper el entorno histórico del Paseo del Prado, uniendo al Edificio Villanueva con el Claustro de la Iglesia de los Jerónimos, el cual fue restaurado e incorporado dentro del museo. El coste de la obra ascendió hasta los 152 millones de euros, siendo un 80% financiado por el Ministerio de Cultura y el resto por los propios fondos del museo.

Un 30 de octubre, pero de 1971, el álbum “Imagine” de John Lennon llega al número 1 de ventas en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, un hito que repetiría semanas después en el Reino Unido. “Imagine” es el segundo disco de estudio en solitario de Lennon tras la disolución oficial de The Beatles un año atrás. El LP fue producido por Phil Spector, quien ya había trabajado junto a la banda de Liverpool en su último trabajo, “Let It Be”. El álbum contó con la participación de músicos como George Harrison, excompañero de Lennon, Nicky Hopkins y Klaus Voormann. La canción que da nombre al disco se ha convertido con el paso de las décadas en un himno universal sobre la paz y en el tema emblema de John Lennon.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de octubre?

1945.- El presidente de Brasil, Getulio Vargas, es obligado a dimitir por el Ejército, tras 15 años en el poder.

1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.

1975.- El príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco.

1987.- Eugenio Pydró y su hijo son condenados por el caso Sofico, uno de los grandes escándalos financieros del franquismo.

1988.- El industrial español, Emiliano Revilla, es liberado en Madrid, tras pagar un rescate, por la organización terrorista ETA que lo mantuvo secuestrado 249 días.

1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Quebec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.

1998.- En Suecia, mueren 63 personas y cerca de dos centenares resultan heridas en un incendio en la discoteca de la Asociación Macedonia de Gotemburgo.

2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.

2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al ex primer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

2020.- Dos mujeres militares de Taiwán contraen matrimonio, el primero desde que Taiwán aprobó el matrimonio igualitario en 2019, el primer país de Asia en hacerlo.

¿Quién nació el 30 de octubre?

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

1871.- Paul Valery, escritor francés.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.

1988.- Cristina Pedroche, presentadora de radio y televisión española.

¿Quién murió el 30 de octubre?

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2021.- José Antonio González Casanova, jurista español.

2024.- Tahar Zbiri, militar argelino.

¿Qué se celebra el 30 de octubre?

Hoy, 30 de octubre, se celebra el Día Mundial del Fisioculturismo.

Horóscopo del 30 de octubre

Los nacidos el 30 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre, se celebra san Lupercio de León.