"No podemos quedarnos con el chivo expiatorio": el Sindicato Ferroviario pide investigar a fondo el accidente de Urda

Dos días después del accidente ferroviario de Urda, se reanudan los trabajos en la zona cero. Sin embargo, en la mente de muchos sigue presente la misma pregunta: ¿cómo pudo pasar? La hipótesis del fallo humano, señalada desde el Gobierno, sigue generando interrogantes.

El secretario general del Sindicato Ferroviario, Rafa Escudero, considera que la respuesta a esta pregunta debe llegar, en primer lugar, de la investigación. Sin embargo, advierte de que, si se confirma que el accidente se debió a un fallo humano, no podemos quedarnos con "el chivo expiatorio". "No deberíamos ni aceptar ni normalizar que, en pleno siglo XXI, un transporte como la alta velocidad ferroviaria pueda llegar a un momento en el que las circunstancias den pie a un fallo humano", señala.

"Cae constantemente el sistema LZB"

Escudero no pone el foco únicamente en el día del accidente, sino también en las incidencias anteriores y en el estado del sistema ferroviario. "Cae constantemente el sistema LZB, cómo son los procesos de formación para acceder a los centros de regulación de circulación, las presiones con las que se trabaja, que hacen que eso sea una auténtica locura...", enumera.

Sobre este último aspecto, explica que la carga de trabajo en los centros de control es tan elevada que, en algunos momentos, los trabajadores ni siquiera pueden ir al baño.

El secretario general del Sindicato Ferroviario también critica que personas recién incorporadas a un puesto puedan acceder directamente a centros de control con una gran responsabilidad, sin adquirir previamente experiencia en instalaciones más pequeñas antes de asumir esas funciones.

"El Gobierno está eludiendo sus responsabilidades, que son muchas"

"La investigación tiene que ser muy profunda. No podemos señalar a un chivo expiatorio, como está haciendo el Gobierno, para eludir sus responsabilidades, que son muchas", denuncia.

En este contexto, Escudero también se refiere a las grabaciones filtradas de las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control durante los minutos previos al accidente. Según explica, se trata de grabaciones parciales que, a su juicio, han sido "extraídas interesadamente e instigadas desde el propio Ministerio para desviar la atención hacia el fallo humano".

El representante sindical considera que estas conversaciones, conocidas tras su filtración, ponen de manifiesto la necesidad de revisar los protocolos ferroviarios para evitar que una situación similar vuelva a producirse y garantizar que, "pase lo que pase, no pase un accidente".

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