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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama a Sánchez un plan urgente ante la reactivación de la inmigración

Fernando Clavijo propone seis medidas urgentes para hacer frente al repunte migratorio y reforzar los recursos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama a Sánchez un plan urgente ante la reactivación de la inmigración | Antena 3 Noticias

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Gracia López
Gracia López
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que solicita que se adopten medidas urgentes para hacer frente a la reactivación de la ruta atlántica de la migración. Más de 4.000 personas han llegado a las islas en lo que va del mes de octubre, casi 3.000 a El Hierro. En la misiva, Clavijo propone seis medidas urgentes con el fin de evitar que Canarias vuelva a sufrir las consecuencias de una presión migratoria extraordinaria.

Solo en la última semana han llegado más de 1.500 personas a la isla de El Hierro. “La situación es compleja en la isla de El Hierro, y en particular en el hospital insular es dramática”, ha asegurado Clavijo que es lo que le ha motivado a enviar esta carta a Sánchez con el objetivo de que actúen con celeridad.

Seis medidas para evitar una nueva crisis

Solicita que se adopten seis medidas urgentes para afrontar este repunte y evitar así que el archipiélago se vea sometido de nuevo a una presión extraordinaria.

Entre las peticiones destaca que se convoque una Junta de Seguridad Canarias-Estado para evaluar las previsiones de llegadas y conocer los dispositivos disponibles con el fin de dar una respuesta coordinada. Reclaman que se ponga en marcha un plan extraordinario de contingencia de cara a los próximos meses con refuerzo de Salvamento Marítimo y los medios de vigilancia, rescate y atención sanitaria de emergencia. Así como el refuerzo de los dispositivos de primera acogida y derivación. En este sentido las necesidades más apremiantes están en las islas de El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria que es donde están llegando más embarcaciones en las últimas semanas.

Clavijo pide también que el Gobierno de España solicite a la Unión Europea mayor apoyo operativo y financiero, que se activen los mecanismos de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo y una mayor implicación del Frontex.

Desde Canarias proponen que se establezca un mecanismo permanente de seguimiento entre ambos gobiernos, con reuniones técnicas semanales mientras se mantenga esta situación.

El presidente canario lamenta que “llevamos meses diciendo que estoy iba a ocurrir y que el pacto migratorio nos iba a perjudicar, que teníamos información de que se activaba la ruta atlántica que teníamos que prepararnos” y se lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya hecho nada al respecto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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