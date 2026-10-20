El Hierro, principal puerta migratoria a España: "Hemos sido muy solidarios pero las autoridades tienen que moverse"

Aterrizamos en El Hierro. Una pequeña isla de 12.000 habitantes conocida por su origen volcánico, su buceo, sus paisajes… pero también por ser una de las principales puertas de entrada irregular a España. Desde que salimos del aeropuerto hasta que llegamos al hotel, ya han dado el aviso de un cayuco avistado a 30 millas de la costa.

“Es el pan de cada día, una conversación cotidiana para nosotros”, comentan unos vecinos que ven cómo los servicios de Salvamento Marítimo se movilizan. Aseguran que han “normalizado algo que no es normal”, pero que no pueden hacer nada más que “ayudar y sufrir las consecuencias”. En lo que va de año han llegado a Canarias 9.653 personas a través del mar. La mayoría a este puerto, La Restinga, donde esta misma madrugada llegaban otras 145.

Con ese flujo migratorio constante, creciendo en esta época del año por las mareas y el mar en calma, la pregunta es clara: ¿cómo asume una pequeña isla tal presión migratoria? Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, explica que “la isla ha demostrado que está preparada para manejar el 60% de la inmigración que viene a Canarias”. Hay todo un dispositivo preparado para esas llegadas constantes, aunque sí que reconoce – preguntado por qué servicios públicos han sufrido más presión por las llegadas – que “la sanidad ha vivido un momento bastante delicado”.

La situación de la Sanidad

El Hospital de El Hierro es el único que hay en la isla, cuenta con 31 camas, “creo que es el segundo hospital más pequeño de España”, explica Inés, enfermera del equipo de asistencia a migrantes, “cuando nos hemos visto saturados hemos tenido que habilitar espacios como el salón de actos”. Dentro, los biombos separan las camillas colocadas por un pasillo preparado para atender a los pacientes cuando llega un cayuco.

Una vez llegan al puerto, la siguiente parada es el CATE, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés, con capacidad para unos 600 migrantes donde permanecen unas 72 horas custodiados por la Policía Nacional. “En El Hierro tenemos un problema y es que no tenemos comisaria”, asegura Alejandro Navarro, del Sindicato mayoritario de la Policía Nacional (JUPOL) de Canarias.

“Hay que detraer personas desde Tenerife, traer unidades de seguridad ciudadana para que vayan a El Hierro a atender a esta emergencia migratoria y la seguridad se ve mermada”, defiende que no hay medios suficientes para afrontar la situación.

Los vecinos, al límite

En dos días de visita a la isla, nuestro equipo avista dos llegadas de embarcaciones con personas procedentes de Mali y Senegal. Distinguir a los vecinos de los turistas es sencillo. Mientras unos hacen fotos y videos durante el desembarco, los habitantes de El Hierro, en las terrazas, contemplan la escena como algo que ven todos los días, con naturalidad. Y algunos, también con desesperación: “¿quién no quiere ser solidario? Pero… ¿hasta cuándo vamos a ser capaces de mantener esto, de dónde vamos a sacar los recursos?”, se pregunta un pescador retirado que lleva años conviviendo con la situación. A lo que otro añade: “Todos hemos sido muy solidarios y lo seguiremos siendo, pero las autoridades tienen que moverse porque todas las veces caen aquí”.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.