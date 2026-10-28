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IMÁGENES AÉREAS
VÍDEO: Primeras imágenes aéreas del accidente de dos trenes en Urda, Toledo
Guardias Civiles presentes en el lugar del accidente ferroviario han indicado que al menos hay cuatro vagones volcados. Protección Civil de Castilla la Mancha indica que al menos 50 personas han muerto y hay más de 179 heridos.
- Un rail atraviesa uno de los vagones del tren de Renfe siniestrado en Urda (Toledo)
- Un error humano en la orden de circulación desde Atocha al maquinista del AVE habría provocado el choque con el tren Iryo en Toledo
- Accidente de trenes en Toledo, última hora en directo: Al menos 50 muertos y más de 179 heridos en un choque de trenes en Urda
La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. Se muestran las primeras imágenes aéreas del accidente.
También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.
Al menos 50 personas han muerto en el choque de dos trenes entre Los Yébenes y Urda en Toledo, según los últimos datos ofrecidos por Protección Civil de Castilla la Mancha y más de 179 han resultado heridas. Adif ha suspendido, en ambos sentidos, la circulación entre la línea de AVE Madrid-Andalucía. Guardias Civiles presentes en la zona informan de que al menos cuatro vagones han volcado y que hay varios fallecidos.
Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido alrededor de las 8.30 horas apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.