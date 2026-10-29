Óscar Puente comparecerá el martes en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes 3 de noviembre a las 17:00 horas a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso con la finalidad de facilitar información sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto 74 personas. Fuentes del Congreso han avanzado la fecha de la comparecencia del ministro, aunque también han solicitado que acuda a la Cámara Sumar, ERC y Podemos.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que el ministro solicitó comparecer en la Diputación Permanente del Congreso para explicar y rendir cuentas ante el resto de formaciones políticas. Se trata de una decisión llega después de que este jueves Sumar registrase una solicitud en este órgano de la Cámara Baja para forzar la comparecencia de Puente.

Tras ello, Podemos y ERC, en un texto rubricado por sus dos portavoces, Ione Belarra y Gabriel Rufián, registraron otra petición para exigir al ministro que ofrezca explicaciones. La composición de la Diputación, órgano que ostenta los poderes esenciales de la Cámara estando disuelta por la convocatoria de elecciones generales, es proporcionalmente reducida respecto al Pleno, de 350 a 69 diputados. Los seis diputados de Sumar y los representante de ERC y Podemos, integrado en el Grupo Mixto, acumularían ocho votos a favor de la petición de comparecencia. Con la previsión de que EH Bildu se sumara, era crucial acumular el respaldo de otros partidos de la derecha, especialmente los 27 votos del PP, que ahora no serán necesarios, debido a la voluntad de comparecer expresada por el ministro.

Además, fuentes del Ejecutivo también han anunciado que este viernes Puente volverá a dar una rueda de prensa ante los medios de comunicación para "seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario".

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) deja al menos 69 muertos, mientras unos 50 heridos permanecen hospitalizados en distintos centros de Castilla-La Mancha y Madrid. La investigación de las causas del choque entre el AVE y el Iryo permanece.