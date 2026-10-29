Feijóo: "Son más de 100 muertos en dos accidentes de tren y los españoles necesitan respuestas"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este jueves a Urda (Toledo), donde ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado por el accidente ferroviario en el que han fallecido al menos 69 personas junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y ha comparecido ante los medios de comunicación en la plaza del Ayuntamiento de la localidad.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria española tras la tragedia de Adamuz. En una rueda de prensa este miércoles, el líder de la oposición ha reclamado explicaciones sobre el estado de las infraestructuras y las medidas de seguridad, aunque ha descartado entrar por ahora en el debate sobre las responsabilidades políticas. "El dolor no nos obliga a callarnos, la serenidad no es el silencio", ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que las víctimas y sus familiares deben ser la prioridad en estos momentos.

El dirigente popular ha confirmado que su formación ha suspendido los actos de campaña y ha agradecido la colaboración de las administraciones y los ciudadanos. También ha animado a donar sangre a quienes puedan hacerlo, siguiendo las indicaciones de los hospitales.

"Los españoles merecen respuestas"

Alberto Núñez Feijóo ha querido tirar de memoria tras el accidente de Urda y Adamuz y ha agradecido a todas las personas que colaboraron y siguen colaborando en las labores de ayuda: "Ayer vimos la mejor España, un pueblo que coge sus coches y se va al campo y atraviesa la línea de ferrocarril del AVE, hemos visto al farmacéutico del pueblo con una actitud ejemplar y a los servicios sanitarios actuando con la mejor cara de España, porque la mejor España existe".

El presidente del PP ha recordado que España lleva más de 100 muertos en menos de 9 meses tras dos accidentes de tren y ha pedido responsabilidades: "Esto conlleva a un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferroviario, los españoles necesitan respuestas".

Feijóo pide que se tomen decisiones ya que las responsabilidades no se pueden asumir una vez finalizada la investigación, explicaba el presidente. "Para ejercer un cargo político se necesitan 3 cosas, el primero experiencia, el segundo gestión y el tercero, rigor. La gestión de las cosas publicas se lleva aprendido y siempre pediré gestión, experiencia y rigor".

"El rigor no se improvisa"

"Lo que está claro es que la gestión y el rigor no se improvisa, o sabes o no sabes", y se ha dirigido a todos los españoles con un mensaje claro: "Quiero que sepan que vamos a devolver la confianza al sistema español peo lo primero es respetar a los muertos, aun quedan cadáveres por identificar y estamos ante días duros".

Feijóo ha querido destacar en una de las preguntas hechas por los periodistas, que ayer Óscar Puente fue a echarle la culpa a alguien: "Ha culpado a un operador de Atocha, eso es todo, lo que ha pasado no podemos concluir simplemente con esa frivolidad, es una opinión impropia de un ministro".

Por último ha vuelto a pedir responsabilidades y destaca que eso le corresponde al Gobierno actual: "Nos deben muchas explicaciones, Adamuz, el apagón...", finaliza.