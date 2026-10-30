Pedro Sánchez: "Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad y la labor del Gobierno es ofrecer soluciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a comparecer desde el CECOPI para actualizar sobre las últimas novedades del accidente de Urda en el que ha dejado al menos 69 muertos, 40 desaparecidos y 100 heridos.

En las últimas horas hemos conocido el informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. Aun así, la cifra exacta no se conocerá hasta analizar las cajas negras de los trenes.

El documento, elaborado durante las primeras 24 horas tras el accidente, habla de una "cadena de averías, instrucciones y acciones" que habría terminado en la colisión. La AITAT señala que las conclusiones son provisionales y todas las hipótesis siguen abiertas. Aunque de momento la investigación se centra en la avería del sistema LZB, el encargado de frenar automáticamente los trenes ante un peligro en la vía.

¿Por qué no se frenó el AVE que arrolló al Iryo? Esta es una de las principales incógnitas del siniestro.

Las palabras de Sánchez

Pedro Sánchez ha querido comenzar reiterando las condolencias y el compromiso de la Administración General del Estado en la búsqueda de poder encontrar a las personas que todavía siguen desaparecidas.

"Estamos trabajando de manera incansable para tratar de dar y arrojar la mayor información a los familiares, quisiera añadir que desde la Administración General del Estado, lo que estamos haciendo es proveer todo el apoyo tras estas circunstancias. Ese compromiso existe y ya se está desarrollando", explica Sánchez.

Ha querido recordar que no hay únicamente víctimas españolas: "Tenemos 27 nacionalidades más y estamos comunicándonos con todos los consulados de los países con víctimas para que tengan información lo más pronto posible".

"Desde el ministerio de Transportes, seguimos la investigación de lo sucedido para saber las causas de este accidente y lo dije el primer día, no es asumible para España sufrir dos accidentes de estas características en un año", ha detallado Sánchez y ha asegurado que aportarán soluciones para reforzar la confianza del país.

"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad y ofreceremos soluciones para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a suceder", finaliza