Cuatro detenidos por secuestrar a un hombre en Briviesca (Burgos)

Los hechos han sucedido hoy, miércoles 4 de noviembre, cuando la Guardia Civil ha detenido a tres hombres y una mujer por su presunta implicación en el secuestro de un hombre en Briviesca (Burgos). La víctima ha sido localizada dentro de un coche y trasladada al Hospital con "lesiones serias".

La intervención empezó gracias al aviso de un guardia civil retirado. Cuando salía de su casa por la mañana, el testigo vio como tres hombres y una mujer lo introducían por la fuerza en un vehículo. Después, todos abandonaron el lugar a bordo del mismo coche.

Su llamada puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron varias patrullas. La descripción facilitada fue clave para la identificación del vehículo en el que se habían llevado al hombre. Una patrulla de Tráfico lo interceptó en Monasterio de Rodilla, a unos quince kilómetros de Briviesca.

Un testigo presencia la agresión

El agente retirado fue testigo del momento en que la víctima era obligada a subir al coche. En su interior viajaban cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Entre ellas estaba el hombre al que el testigo había visto introducir a la fuerza en el coche. Los otros cuatro ocupantes fueron detenidos en el marco de la operación.

Cuando fue localizado, el hombre presentaba lesiones que hicieron necesario su traslado al Hospital Universitario de Burgos. El relato del testigo sitúa los golpes antes de que el vehículo abandonase Briviesca. No se concreta qué sucedió durante el trayecto hasta Monasterio de Rodilla ni cuánto tiempo transcurrió entre el aviso y la intervención de la patrulla de Tráfico.

La investigación sigue abierta

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. La hipótesis que cobra más fuerza es que se trate de un ajuste de cuentas. No obstante, los investigadores no descartan otras posibilidades.

Por ahora, esa explicación constituye una línea de investigación, pero no hay un motivo confirmado. Tampoco se detalla qué relación podría existir entre la víctima y las cuatro personas arrestadas, ni siquiera el papel que habría desempeñado cada una en los hechos.

La operación ha permitido localizar al hombre y detener a los cuatro ocupantes. Queda pendiente resolver las circunstancias de la agresión y del traslado forzoso.