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ANDALUCÍA

Intervenidos 51 kilos de cocaína escondidos en el motor de refrigeración de un contenedor del puerto de Algeciras

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera descubrieron la droga tras detectar un funcionamiento anómalo del sistema de refrigeración.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Elena Álvarez
Elena Álvarez
Publicado:

El puerto de Algeciras vuelve a situarse en el foco de la lucha contra el narcotráfico. Una inspección rutinaria acabó con el hallazgo de 51 kilos de cocaína ocultos en el compartimento del motor de refrigeración de un contenedor de mercancías en la terminal TTIA.

La operación, desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se produjo el pasado 29 de octubre. Los agentes comenzaron a sospechar al comprobar que el sistema de refrigeración funcionaba a una intensidad inusualmente elevada, algo que no encajaba con las condiciones habituales del equipo.

Descartada la presencia de explosivos

Pero había otro detalle que hizo saltar las alarmas: un cableado cuya disposición resultaba extraña y que los agentes no pudieron identificar inicialmente. Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un mecanismo vinculado a un artefacto explosivo, se activó el protocolo de seguridad y se reclamó la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional.

Descartada la presencia de explosivos, llegó el hallazgo de la droga. Las comprobaciones permitieron confirmar que el cableado formaba parte del propio sistema de refrigeración. Con la zona ya asegurada, los agentes pudieron continuar con la inspección del compartimento.

En su interior encontraron 45 paquetes con cocaína, cuyo peso total ascendía a 51 kilogramos. La droga fue intervenida antes de que pudiera incorporarse a los circuitos ilegales de distribución. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de esta operación y determinar quién está detrás del envío.

El caso vuelve a poner de manifiesto las técnicas utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico para introducir droga a través del transporte marítimo, recurriendo incluso a compartimentos técnicos de los contenedores para tratar de burlar los controles policiales y aduaneros.

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