Donald Trump anuncia que cortará 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que Washington dejará de entregar a Israel los 4.000 millones de dólares anuales (unos 3.575 millones de euros) en ayuda militar a finales de 2026. Una decisión que, según el mandatario estadounidense, responde a un acuerdo alcanzado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que supondría un cambio importante en la financiación militar que Estados Unidos proporciona a uno de sus principales aliados en Oriente Próximo.

"Israel es nuestra prioridad número uno; les damos más que a nadie"

"Les dábamos 4.000 millones (de dólares), pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan", ha asegurado Trump durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News. El presidente ha defendido que Israel dispone actualmente de recursos económicos suficientes para afrontar sus necesidades militares sin depender de las aportaciones estadounidenses, al tiempo que ha reconocido que estas ayudas han sido objeto de críticas desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo.

El mandatario ha insistido en que Israel continúa siendo una prioridad estratégica para Washington, pero considera que su situación económica permite poner fin a las transferencias. "Es un argumento desacertado, porque uno podría preguntarse: ¿por qué les damos 4.000 millones de dólares a todos?", ha planteado. "Israel es nuestra prioridad número uno; les damos más que a nadie", ha añadido, antes de subrayar que el país "ya no lo necesita", dado que "es un país muy próspero".

Netanyahu propuso renunciar a la ayuda

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es que, según Trump, la iniciativa no partió de la Casa Blanca, sino del propio primer ministro israelí. El presidente estadounidense ha explicado que ambos dirigentes abordaron la cuestión y alcanzaron un entendimiento sobre la conveniencia de poner fin a estas aportaciones.

"Fue él quien lo planteó. Dijo: 'Creo que sería apropiado que no recibanos ayuda'", ha afirmado Trump, que ha insistido en la existencia de "un acuerdo" con Netanyahu.

"Fue él quien lo planteó. Dijo: 'Creo que sería apropiado que no recibanos ayuda'"

El presidente estadounidense también ha señalado que el primer ministro israelí es consciente de las controversias que genera esta financiación en Estados Unidos. Según Trump, Netanyahu "entiende que este es uno de los puntos de discordia", especialmente en un contexto de debate sobre el gasto exterior de Washington y su papel en los conflictos de Oriente Próximo.

Pese al anuncio, Trump ha reiterado su respaldo a Israel, al que ha definido como "un gran aliado, mucho más de fiar que la mayoría". Por el momento, las autoridades israelíes no se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones del presidente estadounidense ni han confirmado los términos del supuesto acuerdo.

¿Cuánto dinero entrega EE. UU. a Israel?

Estados Unidos e Israel mantienen un memorando de entendimiento que contempla una aportación de 3.800 millones de dólares anuales, aproximadamente 3.400 millones de euros, en asistencia militar estadounidense. Este acuerdo, que constituye uno de los pilares de la cooperación bilateral en materia de defensa, tiene vigencia hasta 2028.

La financiación permite a Israel acceder a recursos destinados a reforzar sus capacidades militares y adquirir equipamiento de defensa. Sin embargo, el anuncio de Trump abre interrogantes sobre cómo se aplicaría la suspensión de las ayudas antes del vencimiento del memorando y qué mecanismos serían necesarios para modificar los compromisos existentes.

La posibilidad de reducir la dependencia israelí de la asistencia militar estadounidense ya había sido planteada anteriormente por Netanyahu. En una entrevista concedida a CBS el pasado mes de mayo, el primer ministro expresó su intención de que Israel pudiera prescindir de este apoyo económico en un plazo de diez años.

Así que el anuncio de Trump adelantaría considerablemente ese horizonte, al situar el final de las aportaciones a finales de este mismo año.

Israel, aliado estratégico para Washington

La decisión anunciada por Trump llega en un contexto de creciente debate sobre el volumen de recursos que Estados Unidos destina a sus aliados internacionales. La asistencia militar a Israel ha sido uno de los asuntos más controvertidos desde el comienzo de la guerra en Oriente Próximo, especialmente por el papel estadounidense en el suministro de armamento y financiación.

A pesar de ello, el mandatario neyorquino ha insistido en que la relación entre ambos países seguirá siendo estrecha y ha descartado que la retirada de estas aportaciones implique una pérdida de confianza en el Gobierno israelí.

Por ahora, el anuncio se limita a las declaraciones del presidente estadounidense; no se han detallado los procedimientos para aplicar la medida, su alcance exacto ni cómo afectaría al acuerdo bilateral vigente hasta 2028.