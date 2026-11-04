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Detenido en Barcelona por causar graves lesiones a sus clientas tras realizar tratamientos estéticos sin titulación

Los Mossos d'Esquadra investigan también a otras dos personas por su presunta implicación en una clínica del Eixample. Una de las afectadas pagó 2.600 euros por varios tratamientos faciales y sesiones de bótox.

Tratamientos estéticos ilegales en Barcelona

Detenido en Barcelona por causar graves lesiones a sus clientas tras realizar tratamientos estéticos sin titulación | Mossos d'Esquadra

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Diana Mora
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 48 años en Barcelona por presuntamente realizar tratamientos de medicina estética sin contar con la titulación necesaria.

Se le atribuyen posibles delitos de intrusismo profesional, lesiones contra la salud pública y estafa. Además, otras dos personas, una mujer de 44 años y un hombre de 32, están siendo investigadas por su presunta participación en la actividad de la clínica, situada en el distrito del Eixample.

La investigación policial arrancó a finales de abril, después de que una paciente denunciara las graves consecuencias que había sufrido tras someterse a varios procedimientos estéticos en el centro. Entre las lesiones que presentaba figuraban granulomas en el rostro, inflamación que no remitía y deformaciones faciales.

La mujer había abonado un total de 2.600 euros por diferentes tratamientos faciales y sesiones de bótox. Tras sufrir las complicaciones, solicitó que le devolvieran el dinero, pero el establecimiento rechazó su petición. Además, tuvo que afrontar nuevos gastos médicos para tratar las secuelas.

Material médico y más de 4.800 euros intervenidos

Durante el registro de la clínica, los agentes localizaron a una médica con colegiación acreditada que también había recibido tratamientos en el establecimiento y que manifestó haber sufrido efectos secundarios. La profesional decidió declarar como víctima.

La policía intervino diverso material sanitario, entre ellos jeringuillas precargadas, alrededor de veinte cajas con viales de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros medicamentos. También encontró documentación de pacientes y más de 4.800 euros en efectivo guardados en una caja fuerte.

Antecedentes por otra clínica estética

Las pesquisas permitieron identificar a otras posibles víctimas, de hecho, una clienta explicó que había sufrido complicaciones después de un tratamiento por el que pagó aproximadamente 1.000 euros.

Asimismo, los investigadores comprobaron que los trabajadores del establecimiento no disponían de las titulaciones exigidas. Según informó el Departamento de Salud, en 2024 ya se había ordenado clausurar otro centro estético relacionado con el principal investigado por motivos similares. En aquella ocasión también se detectaron productos sin autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

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