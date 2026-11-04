Continúa el repunte migratorio en Canarias con cerca de mil inmigrantes en 24 horas

Canarias continúa sufriendo un repunte migratorio que afecta especialmente a las islas de El Hierro y Lanzarote. En las últimas 24h han llegado a las costas canarias cerca de 1.000 personas a bordo de once embarcaciones según los datos facilitados por Salvamento Marítimo. La mayoría de ellas han llegado al puerto de La Restinga, en El Hierro, que vive una situación crítica por la saturación, especialmente, de los recursos sanitarios. Salvamento Marítimo ha informado de que solo en la jornada del martes coordinaron la asistencia a siete embarcaciones precarias en Canarias.

La primera de ellas, con treinta personas, era avistada a 2 millas al sur de La Restinga, prácticamente entrando en el muelle por sus propios medios, por lo que fue acompañada por la Salvamar Diphda. Todos sus ocupantes eran de nacionalidad senegalesa y al desembarcar, les dijeron a los servicios de emergencia que habían salido hacía siete días de Saint Louis, en Senegal.

Poco después eran avistados desde tierra dos cayucos más muy cerca de la costa, y la Salvamar Navia salió del puerto para acompañar al primero a tierra y ayudar a desembarcar a 69 personas, también de origen senegalés; poco después, de nuevo salía la Salvamar Diphda que acompañaba al otro cayuco con 125 personas procedentes de Senegal y Guinea-Bisáu. La llegada de embarcaciones continuaba durante todo el día, y poco después llegaba otra también numerosa, con 118 hombres procedentes numerosos países como Mali, Sierra Leona, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bisáu y Mauritania.

Pero no solo la isla de El Hierro ha recibido inmigrantes en las últimas horas. Cerca de la Playa de Las Vistas, en Tenerife, una embarcación avistaba un cayuco y tras dar aviso a los servicios de emergencia, la Salvamar Alpheratz de Salvamento Marítimo lo escoltaba hasta el muelle de Los Cristianos, al sur de la isla. En el cayuco viajaban 172 personas, entre ellas 11 mujeres y 9 niños.

Ya por la tarde, Salvamento Marítimo continuaba sin descanso y volvía a salir de nuevo en El Hierro en busca de la quinta embarcación del día en la isla en la que viajaban 47 inmigrantes de origen subsahariano, de los que 46 eran hombres y una mujer.

El sexto y último cayuco de esta jornada frenética de rescates, era detectado a 26km de La Restinga gracias a un eco del radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. Fue la embarcación más grande rescatada en el día, en ella viajaban 202 personas de las cuales 187 eran hombres y 15 mujeres de Senegal, Gambia, Guinea Bisáu y Mali que aseguraban haber salido hace siete días desde Banjul, capital de Gambia.

La cara amable de la jornada fue que ninguna de esas personas tuvo que ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica, pese a llevar muchos de ellos, una semana en el mar.

Ya en la madrugada de este miércoles, una nueva embarcación con 80 personas a bordo era atendida en el muelle de La Restinga, y los servicios de emergencias advierten de la localización de otras dos embarcaciones más, en la que todo apunta a que va a ser una jornada de nuevo intensa. Solo entre el lunes y el martes, llegaron a Canarias más de 1.300 inmigrantes; y en lo poco que llevamos de este mes de noviembre, han alcanzado las costas más de 1.500.