El Colegio de Ingenieros de Caminos reclama 10.000 millones en 10 años para reparar la alta velocidad

El Comité de Seguimiento del Accidente de Urda, constituido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el pasado 28 de octubre, ha realizado una valoración de la tragedia ferroviaria vivida en Urda.

El portavoz del Comité y expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha advertido de que "el sistema ferroviario español ha perdido credibilidad, eficacia y muchísimas de las cualidades que le hicieron ser un referente mundial". Barrón asegura que "hay que recuperar esa credibilidad".

Sobre el accidente ferroviario de Urda, ha asegurado que "no es normal que en una misma línea en el mismo año ocurran dos accidentes de tal gravedad", refiriéndose al de Adamuz.

Para conseguir recuperar la red ferroviaria española, Barrón subraya que es necesaria "una cirugía profunda" y que, para ello, hay que concebir "el ferrocarril como un proyecto de Estado, no como un proyecto de partido ni de legislatura".

El "sistema de control de la circulación de Adif"

En relación a la hipótesis de la causa del accidente de Urda, el portavoz del Comité ha advertido de que es un error atribuirle nada a nadie" e indica que "lo que está en cuestión es el sistema de control de la circulación que emplea Adif en las líneas de alta velocidad".

Sobre el funcionamiento de los Centros de Control, ha defendido que integren a representantes de las empresas operadoras que sean capaces de tomar decisiones, transmitir órdenes o actuar como enlace.

"La expresión velocidad normal no es habitual"

Las instrucciones de circulación que empleó el operario del Centro de Control de Atocha no fueron precisas. Tal y como ha detallado Barrón, la expresión "velocidad normal no es habitual, es imprecisa, ya que no se distingue si se refiere a velocidad nominal de la línea, de itinerario o velocidades reglamente adecuadas".

"170 incidencias en 10 meses no es para nada normal"

Barrón sostiene que el LZB "como sistema de señalización, es completamente fiable" y añade que "le parece injusto que se intente demonizarlo".

En relación a las 170 incidencias que señaló Puente, ha detallado que "170 incidencias en 10 meses no es para nada normal" y sostiene que "habría que analizarlas una por una".

"Unos 10.000 millones de euros en 10 años"

Sobre la necesidad de mantenimiento de la red de alta velocidad, el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos explica que "en los próximos 10 años van a ser necesarios al menos 3.500 millones de euros". Asimismo, sostiene que a esa cantidad tendrán que añadirse "unos 7.000 millones de inversión complementaria para reparar aquello que no se ha mantenido hasta ahora".

Respecto a la renovación de la línea Madrid-Barcelona, Barrón asegura que "es posible hacer una renovación integral de la línea sin cortar el tráfico de forma drástica" y precisa que "es posible que haya que limitar velocidades o capacidades o bien, limitar algunas circulaciones".