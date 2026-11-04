AEK Atenas - Real Madrid: Alineaciones, horario y dónde ver en directo el partido de Champions League

Un Real Madrid lanzado, seis victorias consecutivas entre Liga y Champions, se mide este miércoles al AEK de Atenas en busca de una nuevo triunfo para mantener su pleno de puntos en la Liga de Campeones y su marcha perfecta tras el parón internacional. Y es que el equipo de José Mourinho es otro desde su agónica remontada en el Olímpico en pasado 14 de octubre, algo cambió ese día ante la Roma y las decisiones del entrenador portugués han provocado una mejora notable en el conjunto madridista. Con Diomande ya como dueño de la banda izquierda, Valverde en el lateral izquierdo y con Bernardo Silva y Arada Güler llevando el timón de las operaciones, el Real Madrid atraviesa su mejor momento de fútbol en los últimos meses.

El triunfo en el Clásico (1-2) solo confirmó la mejora de un Real Madrid que el pasado sábado pasó por El Sardinero como un huracán (0-3), con un Bellingham imperial y varios jugadores en un gran estado de forma. Todo invita en pensar en una nueva victoria blanca ante un AEK que acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, incluida una manita (5-1) en el Etihad ante el City el pasado 20 de octubre. En la Superliga griega, el AEK ha perdido en sus dos últimas citas ante PAOK Tesalónica (3-1) y Panathinaikos (2-0).

José Mourinho recupera a Vinícius para el duelo de hoy en la Champions League, el brasileño ha cumplido ya tres de sus cuatro partidos de sanción en LaLiga. El brasileño podría ser la novedad en el once del Real Madrid, ocupando la banda izquierda y desplazando a Diomande a la banda derecha. Bellingham y Mbappé completarían el ataque blanco en Atenas.

Tchouaméni y Güler apuntan al centro del campo, dando descanso a Bernardo Silva. Dumfries, Konaté, Huijsen y Cucurella se perfilan como la línea defensiva de un Real Madrid que busca su cuarta victoria en cuatro partido en la Champions League, ahora mismo está empatado con nueve puntos con PSG, Aston Villa, Liverpool y Betis.

Nikolić, muy cuestionado tras los últimos resultados del AEK Atenas, sigue sin poder contar con el delantero Barnabás Varga. El posible once del equipo griego ante el Real Madrid puede ser el siguiente: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Vitális, Marin, Zubkov; Zini, Jović.

Posibles alineaciones del AEK Atenas - Real Madrid

AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Vitális, Marin, Zubkov; Zini y Jović.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Horario y dónde ver el AEK Atenas - Real Madrid

El AEK Atenas - Real Madrid, partido de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League, se jugará el miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas en el Opap Arena de Atenas.

El AEK Atenas - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del partido, la narración del encuentro, el resultado en vivo y todos los goles.