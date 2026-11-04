Madrid
Un camión invade la acera y arrolla a cinco personas junto a Mercamadrid
Aún se investigan las causas del accidente.
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Cinco operarios han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, después de que un camión que invadió la acera les atropellase en las instalaciones de Mercamadrid. Tal y como detalló Emergencias Madrid, este suceso tuvo lugar cuando un camión se subió a la acera por causas que aún continúan investigándose y arrolló a un grupo de cinco trabajadores que estaban en la zona.
Sanitarios del Samur-Protección Civil se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas. Una vez estabilizadas, procedieron a su traslado a distintos centros hospitalarios. Del total de heridos, uno presentaba pronóstico grave, dos moderado y los otros dos leve. La Policía Municipal de Madrid se hizo cargo de la investigación y de la elaboración del atestado para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.
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