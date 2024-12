¿Cuántos emojis usas? Esto revelan sobre tu inteligencia emocional

¿Quién no ha utilizado alguna vez un emoji para transmitir una emoción? ¿Quién no ha aprovechado que la tecnología nos brinda estos dibujitos con caras para reforzar un mensaje? ¿Cuáles fueron los primeros que se usaron? Pues los emojis dicen mucho más de nosotros de lo que pensábamos hasta ahora. Son un mecanismo para aumentar la personalización y la cercanía de nuestras conversaciones por internet. Ahora un estudio del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana (EEUU), ha revelado que el uso de emojis en nuestras conversaciones con amigos es sinónimo de ser una persona con mayor inteligencia emocional que los que no los utilizan, además de relacionarse con personas que viven con un apego más seguro. Por ejemplo, las personas con apego evitativo utilizan menos los emojis en sus relaciones con amigos o en sus relaciones de pareja o vínculos amorosos. Cada día se utilizan más emojis, hasta WhatsApp ha creado este año nuevos emojis.

Emojis en hombres y en mujeres

El uso de los emojis también muestra diferencias según el sexo, evidentemente hablamos de conclusiones genéricas. El estudio concreta que según nuestras relaciones o el género, usamos más o menos algunos emojis. Por ejemplo una de las conclusiones del estudio asegura que son las mujeres las que utilizan más los emojis, los hombres en este sentido utilizan menos a la hora de escribir por redes sociales con otras personas. Por ejemplo entre las mujeres también se observó que ellas tenían unos niveles más elevados de evitación del apego si en sus citas, relaciones amorosas o con amigos recibían mensajes con pocos emojis. Sin embargo en los hombres estaba relacionado con el envío de menos emojis a dichas parejas. Por cierto ¿sabías qué significa el color de los corazones emojis en Whatsapp?

¿Con quién se hizo el estudio?

Estas conclusiones se han logrado después de estudiar a una muestra de 320 personas. Un estudio criticado también por algunos expertos en la materia porque consideran que las conclusiones no son suficientemente relevantes al no haber una muestra más heterogénea. En el estudio participaron principalmente personas heterosexuales, blancas, casadas y todos vivían en Estados Unidos. Aún así los emojis siempre serán de interés, pues hasta fue elegida palabra del año en 2019.

