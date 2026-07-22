Un nuevo robo de cable retrasa los trenes AVE entre Barcelona y Girona

Un nuevo robo de cable vuelve a afectar a la red ferroviaria catalana. En esta ocasión, el incidente se ha producido en la estación de La Sagrera (Barcelona) y está provocando retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Barcelona y Girona, según ha informado Adif. Técnicos del gestor ferroviario trabajan para restablecer el servicio cuanto antes.

Este nuevo sabotaje llega apenas un día después del robo de cable registrado entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona), que mantiene interrumpida la circulación ferroviaria en ese tramo. El incidente provocó varios incendios y graves daños en la infraestructura, por lo que Adif aún no ha podido concretar cuándo se recuperará la normalidad debido a la magnitud de la afectación.

El Govern persigue a las mafias que hay detrás

Tras este último suceso, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, condenó el robo de cobre que afecta a las líneas R13 y R14 de Rodalies y aseguró que la Generalitat perseguirá estos delitos "de manera implacable". La responsable autonómica afirmó que el Govern actuará contra las mafias que operan en Cataluña y que están detrás de este tipo de robos.

Paneque recordó, además, que el Gobierno central pretende endurecer las penas por el robo de cable y de otros elementos de la infraestructura ferroviaria. Actualmente, la mitad de los hurtos de cable que se producen en España tienen lugar en Cataluña, donde estos delitos provocan interrupciones del servicio y afectan a miles de viajeros.

Adif explicó que los sistemas dañados entre Lleida y Tarragona son esenciales para la regulación del tráfico ferroviario y la seguridad de la circulación. Debido a la gravedad de los desperfectos, la reparación será compleja y se prolongará durante varias jornadas.

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