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Un nuevo robo de cable retrasa los trenes AVE entre Barcelona y Girona

Por segundo día consecutivo, un robo de cable vuelve a afectar a la red ferroviaria catalana. En esta ocasión, el incidente se ha producido en la estación de La Sagrera, en Barcelona.

Un robo de cable interrumpe trenes de alta velocidad

Un robo de cable interrumpe trenes de alta velocidad Europa Press

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Anna Martín
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Un nuevo robo de cable vuelve a afectar a la red ferroviaria catalana. En esta ocasión, el incidente se ha producido en la estación de La Sagrera (Barcelona) y está provocando retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Barcelona y Girona, según ha informado Adif. Técnicos del gestor ferroviario trabajan para restablecer el servicio cuanto antes.

Este nuevo sabotaje llega apenas un día después del robo de cable registrado entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona), que mantiene interrumpida la circulación ferroviaria en ese tramo. El incidente provocó varios incendios y graves daños en la infraestructura, por lo que Adif aún no ha podido concretar cuándo se recuperará la normalidad debido a la magnitud de la afectación.

El Govern persigue a las mafias que hay detrás

Tras este último suceso, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, condenó el robo de cobre que afecta a las líneas R13 y R14 de Rodalies y aseguró que la Generalitat perseguirá estos delitos "de manera implacable". La responsable autonómica afirmó que el Govern actuará contra las mafias que operan en Cataluña y que están detrás de este tipo de robos.

Paneque recordó, además, que el Gobierno central pretende endurecer las penas por el robo de cable y de otros elementos de la infraestructura ferroviaria. Actualmente, la mitad de los hurtos de cable que se producen en España tienen lugar en Cataluña, donde estos delitos provocan interrupciones del servicio y afectan a miles de viajeros.

Adif explicó que los sistemas dañados entre Lleida y Tarragona son esenciales para la regulación del tráfico ferroviario y la seguridad de la circulación. Debido a la gravedad de los desperfectos, la reparación será compleja y se prolongará durante varias jornadas.

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