Noticias de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 6 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La situación sigue siendo preocupante en Andalucía por la borrasca Leonardo, aunque la de hoy se espera que sea una jornada de transición, antes de que llegue una nueva borrasca llamada Marta.

Rescates de película

Cuatro jóvenes han sido rescatados del techo de un coche al quedarse atrapados por la crecida del río Genil. Los han rescatado con la ayuda de un vecino que ha prestado su excavadora. Mientras tanto, en Málaga continúa la búsqueda de la mujer desaparecida tras caer al río.

Llega una nueva borrasca

Andalucía sigue en vilo porque la situación es muy complicada. Hoy el cielo da una tregua pero las autoridades insisten en que nadie ha de confiarse. El peligro no ha pasado. Además, este sábado llega una nueva borrasca llamada Marta. Son ya más de 7.000 desalojados en toda Andalucía. Esta noche, 400 vecinos de Córdoba ha sido desalojados por la crecida del Guadalquivir.

Tercera reunión de Puente con los sindicatos

Óscar Puente se reúne por tercer día consecutivo con los sindicatos para intentar frenar la huelga convocada para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Los sindicatos exigen mayores garantías de seguridad en el servicio tras el accidente de Adamuz y Gelida.

Nuevo ataque de Estados Unidos en aguas internacionales

Estados Unidos ha vuelto a atacar, una presunta narcolancha, en aguas del Pacífico Oriental. Dos tripulantes han muerto.

VÍDEO: Un jabalí se cuela en el metro de Valencia

Noticias de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Rescate a 3 jóvenes en las riadas.

El angustioso rescate de cuatro jóvenes atrapados en el capó de un coche en las riadas de Huétor Tájar

Veterinario

Declaran improcedente el despido de una trabajadora que se ausentó para aplicar la eutanasia a su perra

Jaime Domínguez, bombero Consorcio Bomberos de Cádiz
Borrasca Leonardo

Jaime Domínguez, bombero de Cádiz, ante el temporal: "Hemos recibido en dos meses lo que prácticamente llueve en un año"

Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: Fallece Maruja Mallo
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de febrero?

El río Aguas Blancas a su paso por el municipio de Dúdar
Desalojos

Dúdar y Grazalema, dos pueblos desalojados al completo por la borrasca Leonardo

En otras zonas de Andalucía se mantienen los Puestos de Mando para analizar la situación. Mientras que en otras se ha enviado un mensaje de alerta a la población.

Vecinos de Grazalema corren por una calle inundada debido a las intensas lluvias que se registran este miércoles en la localidad gaditana
Temporal Cádiz

Grazalema registra temblores de tierra tras el paso de la borrasca Leonardo

El pueblo ha tenido que ser desalojado ante los riesgos provocados por la borrasca

Bomberos trabajan en la zona de la explosión

Herido muy grave un hombre tras una fuerte explosión de gas en su vivienda de Usera, Madrid

VÍDEO: Un jabalí se cuela en el metro de Valencia

VÍDEO: Un jabalí se cuela en el metro de Valencia y campa a sus anchas por las vías

Los dos agentes que salvaron la niña del niño de 3 años en Alicante

Dos agentes fuera de servicio salvan la vida de un niño de 3 años que se estaba asfixiando en Alicante

