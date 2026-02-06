Noticias de hoy, viernes 6 de febrero de 2026

La situación sigue siendo preocupante en Andalucía por la borrasca Leonardo, aunque la de hoy se espera que sea una jornada de transición, antes de que llegue una nueva borrasca llamada Marta.

Rescates de película

Cuatro jóvenes han sido rescatados del techo de un coche al quedarse atrapados por la crecida del río Genil. Los han rescatado con la ayuda de un vecino que ha prestado su excavadora. Mientras tanto, en Málaga continúa la búsqueda de la mujer desaparecida tras caer al río.

Llega una nueva borrasca

Andalucía sigue en vilo porque la situación es muy complicada. Hoy el cielo da una tregua pero las autoridades insisten en que nadie ha de confiarse. El peligro no ha pasado. Además, este sábado llega una nueva borrasca llamada Marta. Son ya más de 7.000 desalojados en toda Andalucía. Esta noche, 400 vecinos de Córdoba ha sido desalojados por la crecida del Guadalquivir.

Tercera reunión de Puente con los sindicatos

Óscar Puente se reúne por tercer día consecutivo con los sindicatos para intentar frenar la huelga convocada para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Los sindicatos exigen mayores garantías de seguridad en el servicio tras el accidente de Adamuz y Gelida.

Nuevo ataque de Estados Unidos en aguas internacionales

Estados Unidos ha vuelto a atacar, una presunta narcolancha, en aguas del Pacífico Oriental. Dos tripulantes han muerto.