Continúa la huelga del servicio de recogidas de basura de Jerez

Hay una imagen que se repite allá donde se mire. La basura comienza a tomar las calles de Jerez después de 12 días de huelga del servicio de recogida.

"Estamos pagando muchos impuestos y tenemos la basura como la tenemos, tirada por las calles. No podemos ni pasar, esto es de vergüenza", se lamenta una vecina. "El olor. Estos días de lluvia no olía pero ahora sí", se queja otra. La situación también está empezando a afectar a los negocios. "El panorama que tenemos aquí, con la vista de la basura y el olor, está afectando, lógicamente. La gente no se está sentando", explica una camarera.

La plantilla del servicio de recogida está en huelga por el inminente despido de 125 trabajadores después de que el Ayuntamiento redujera el presupuesto de la empresa concesionaria para este año. "Lo que pido es que haya consenso y que lleguen a un acuerdo. Todos los ciudadanos saben cómo está el Ayuntamiento. No podemos ceder más de lo que se ha cedido y ahora le toca a los trabajadores y a la empresa", expone Felisa Rosado, Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez.

Los trabajadores, por su parte, están dispuestos a asumir una bajada salarial del 15% que no satisface a la empresa."No sólo luchamos por los 125 puestos de trabajo que se van a perder, también luchamos por la ciudad de Jerez. Con 125 familias menos trabajando aquí, no daríamos abasto en la recogida", afirma Vicente Carlos Fernández, Secretario del Comité de Empresa. Este jueves volverán a reunirse la empresa y los sindicatos.